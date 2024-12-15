Об этом 24 Каналу рассказал командир батальона ударных БПАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко, отметив, что на Харьковщине продолжаются интенсивные бои. Недавно совместно с другими подразделениями отбили очередную атаку врага в направлении Кругляковки. Удалось повредить 8 единиц военной техники. Потом большинство было уничтожено.

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Что известно о боевых действиях на Харьковщине

Как рассказал военный, около месяца назад оккупанты зашли в населенный пункт Кругляковка, что на левобережье Купянщины. Чтобы добраться туда, враг в течение примерно двух недель привлек более 100 единиц различной военной техники. 90 из них были уничтожены за этот период. Потери среди личного состава также были значительными.

Сейчас у них есть проблемы с обеспечением группировки в Кругляковке. Силы обороны уничтожают военную технику врага, на которой подвозят провизию, боеприпасы и т.п.

Им не успевают своевременно подбрасывать необходимую провизию. У них как физический голод, так и "голод" с вооружением и боеприпасами. Так или иначе враг пытается преодолеть эти вызовы. Затягивает личный состав пешим ходом. Для захода в Кругляковку оккупанты идут пешим ходом около 12 километров. Из 10 штурмовиков до передовых позиций доходит 1 – 2. Остальных Силы обороны уничтожают. Но поток идет постоянный,

– рассказал Федоренко.

Противник пытается расширить клин на левобережье Купянщины. Те действия, которые сейчас делают Силы обороны Украины на этом направлении, дадут возможности в краткосрочной перспективе остановить продвижение врага на этом участке фронта.

Какая ситуация на Купянщине: смотрите карту боевых действий

Также за последние две недели не было никаких потерь позиций в сторону населенного пункта Колесниковка. Враг постоянно атакует. Но там удалось частично выбить его из Колесниковского леса.

В целом боевые действия на Купянщине очень сложные. Динамика безумная. Есть и положительные достижения. Несмотря на многочисленные штурмы, враг не смог добраться до Купянска-Узлового. На данный момент присутствия врага на этой части Купянщины нет,

– подчеркнул Федоренко.