Про це 24 Каналу розповів командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко, зауваживши, що на Харківщині тривають інтенсивні бої. Нещодавно спільно з іншими підрозділами відбили чергову атаку ворога в напрямку Кругляківки. Вдалося пошкодити 8 одиниць військової техніки. Згодом більшість була знищена.

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Що відомо про бойові дії на Харківщині

Як розповів військовий, близько місяця тому окупанти зайшли в населений пункт Кругляківка, що на лівобережжі Куп'янщини. Щоб добратися туди, ворог упродовж приблизно двох тижнів залучив понад 100 одиниць різної військової техніки. 90 з них були знищені за цей період. Втрати серед особового складу також були значними.

Зараз у них є проблеми із забезпеченням угруповання в Кругляківці. Сили оборони знищують військову техніку ворога, на якій підвозять провізію, боєприпаси тощо.

Їм не встигають своєчасно підкидати необхідну провізію. Відповідних у них як фізичний голод, так і "голод" з озброєнням та боєприпасами. Так чи інакше ворог пробує подолати ці виклики. Затягує особовий склад пішим ходом. Для заходу в Кругляківку окупанти йдуть пішим ходом близько 12 кілометрів. З 10 штурмовиків до передових позицій доходить 1-2. Решту Сили оборони знищують. Але потік йде постійний,

– розповів Федоренко.

Противник намагається розширити клин на лівобережжі Куп'янщини. Ті дії, які зараз роблять Сили оборони України на цьому напрямку дадуть можливості в короткостроковій перспективі зупинити просування ворога на цій ділянці фронту.

Яка ситуація на Куп'янщині: дивіться карту бойових дій

Також за останні два тижні не було жодних втрат позицій в бік населеного пункту Колісниківка. Ворог постійно атакує. Але там вдалося частково вибити його з Колісниківського лісу.

Загалом бойові дії на Куп'янщині дуже складні. Динаміка шалена. Є й позитивні здобутки. Попри численні штурми, ворог не зміг добратися до Куп'янська-Вузлового. На цей момент присутності ворога на цій частині Куп'янщини немає,

– підкреслив Федоренко.