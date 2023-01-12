На опубликованном снимке можно увидеть, что улыбающиеся оккупанты накрыли стол для празднования Нового года. Но позже их застал "хлопок" и солдаты больше не смогли.

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Как выглядели оккупанты перед ударом в Макеевке

Соответствующее фото обнародовал OSINT-эксперт Иракли Комахидзе. Этот кадр уже распространили пропагандистские телеграм-каналы, утверждающие, что на нем изображены оккупанты, по которым нанесли удар в Макеевке.

На снимке мобилизованные солдаты улыбаются, обнимаются и позируют на камеру.



Оккупанты, по которым ударили ВСУ в Макеевке / фото Иракли Комахидзе

Захватчики собирались праздновать Новый год, потому что на столе у них виднеется алкоголь и закуска. Однако их планы "испортили" украинские защитники.

Фото из ПТУ Макеевки с празднующими Новый год оккупантами, которые в свои последние секунды жизни собирались выпить за тост "этот год был сложным... за победу",

– написал Комахидзе.

Что известно об ударе ВСУ в Макеевке