В российских телеграмм-каналах предполагают, что новоиспеченных оккупантов могли согнать на прослушивание новогоднего выступления Владимира Путина. Число погибших наемников составило 89 человек, впрочем пропагандисты уверяют, что жертв гораздо больше, информирует 24 канал.
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Как могли погибнуть оккупанты
Авторы канала отметили, что даже такого количества жертв среди мобилизованных можно было избежать, ведь в момент удара в здании ПТУ находилось максимальное количество военных.
Отмечают, что в новогоднюю ночь мобилизованные были согнаны для просмотра приветствия президента России. После чего оккупанты якобы начали звонить своим родным и поздравлять с Новым годом.
Впоследствии, по информации телеграмм-канала, ВСУ обнаружили большое количество волн, идущих от телефонов мобилизованных и устроили фаер-шоу для россиян.
Впрочем, спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый отмечал, что эта версия смехотворна. Ведь размещать большие партии новомобилизованных людей в больших неприспособленных помещениях – это самая большая ошибка. Все заявления о том, что якобы телефоны виновны в большом количестве жертв оккупантов в Макеевке – это просто отмазка.
Что произошло в Макеевке в новогоднюю ночь
- ВСУ поздравили врага с праздником, нанеся удара по Макеевке, где наблюдалось значительное скопление российской и живой силы.
- Впоследствии в России подтвердили гибель личного состава. По официальным источникам число погибших наемников 89 человек. Впрочем, реальные потери России могут быть значительно выше – в разы, а то и в десяток раз. По разным данным российских пабликов, близких к армии, там могли находиться более 600 мобилизованных россиян.
- Специалисты ISW назвали вероятными причины сокрушительного удара. В свою очередь Кремль во всем обвиняет самих солдат, потому что те использовали мобильные телефоны.
- В британской разведке отметили, что количество жертв среди оккупантов впечатляет. И причиной этого могли стать вторичные взрывы. Ведь выяснилось, что боеприпасы хранились вблизи жилья русских войск.
- В ISW убеждены, что причиной массовой гибели российских солдат на войне являются необдуманные действия командования. Интересно, что офицерами в России становятся неподготовленные мобилизованные.