В российских телеграмм-каналах предполагают, что новоиспеченных оккупантов могли согнать на прослушивание новогоднего выступления Владимира Путина. Число погибших наемников составило 89 человек, впрочем пропагандисты уверяют, что жертв гораздо больше, информирует 24 канал.

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Как могли погибнуть оккупанты

Авторы канала отметили, что даже такого количества жертв среди мобилизованных можно было избежать, ведь в момент удара в здании ПТУ находилось максимальное количество военных.

Отмечают, что в новогоднюю ночь мобилизованные были согнаны для просмотра приветствия президента России. После чего оккупанты якобы начали звонить своим родным и поздравлять с Новым годом.

Впоследствии, по информации телеграмм-канала, ВСУ обнаружили большое количество волн, идущих от телефонов мобилизованных и устроили фаер-шоу для россиян.

Впрочем, спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый отмечал, что эта версия смехотворна. Ведь размещать большие партии новомобилизованных людей в больших неприспособленных помещениях – это самая большая ошибка. Все заявления о том, что якобы телефоны виновны в большом количестве жертв оккупантов в Макеевке – это просто отмазка.

Что произошло в Макеевке в новогоднюю ночь