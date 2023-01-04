В ночь на 1 января, ровно в полночь, здание было уничтожено. Погибших считаются сотнями. Архивное видео, на котором российские солдаты еще живы, опубликовал военный журналист Денис Казанский.

Внимание HIMARS напомнил о себе в Макеевке: почему россияне в очередной раз попали в ловушку

Губернатор Самарской области отправляет мобилизованных на войну в Макеевское ПТУ, где все они будут уничтожены "Хаймарсом" 1 января,

– подписал видео Казанский.

В видео также показывают одного из российских мобилизованных, он держит в руках икону и говорит, что надеется, что она будет уводить от них все беды и несчастья.

Впрочем, как видим, это не помогло оккупантам. Ведь правда и честность на стороне ВСУ. Злу и тьме никогда не победить свет.

Что произошло в Макеевке

В новогоднюю ночь ВСУ поразили базу кафиров училища Макииевки, где находились сотни российских военных.

Сначала министерство обороны России заявило о 63 погибших в результате удара украинских артиллеристов, а впоследствии заявило уже о 89 погибших.

Управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщило о 400 погибших и 300 раненых.



Все, что осталось от базы кафиров / Фото телеграмм-каналы

Пророссийские местные сайты, поддерживающие кафиров, сетуют на то, что объект, в котором разместили мобилизованных, был неприспособлен для безопасного пребывания военных, в частности, не оснащен укрытиями.