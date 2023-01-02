В этом убеждены даже пропагандисты, всегда певшие под дудку Путина. Однако на этот раз они критикуют ситуацию и призывают якобы "сделать выводы", что выглядит довольно глупо на фоне более 100 тысяч погибших оккупантов.

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Что говорят враги о Макеевке

В минобороны России заявили, что якобы ВСУ "ударили" из артиллерийской системы HIMARS шестью снарядами по оккупантам в Макеевке. Попали в пункт временной дислокации одного из подразделений российских вооруженных сил России.

По данным россиян, якобы два снаряда сбила их ПВО, а четыре – попали по оккупантам.

В результате поражение четырьмя ракетами с фугасной головной частью пункта временной дислокации погибли 63 российских военнослужащих,

– заявили в Шойгу.

И даже сами пропагандисты в это не верят и озвучивают другое количество потерь. Так, российский пропагандист Владимир Романов написал, что по состоянию на 15 часов 2 января якобы только 200 погибших.

Не смолчала и известная пропагандистка и поклонница Путина Маргарита Симоньян. Она написала длинный текст о 10 месяцах войны, вспомнила в нем главу Кремля, хвалила его и подлизывалась. Однако признала, что якобы из "ситуации в Макеевке надо сделать самые жесткие выводы".

Именно так ярая поклонница Путина ответила на слова пропагандиста Даниила Бессонова, который отметил, что, судя по всему, высокое командование до сих пор не знает о возможности HIMARS.

Приспешник Путина также начал поучать российское руководство, что им нужно было лучше прятать личный состав. Мол, в Донбассе достаточно безопасных мест или их можно было создать.

Однако, очевидно, российским властям глубоко безразлично на их личный состав, ведь они используют его сугубо как "пушечное мясо". Например, отступающих, кадыровцы убивают сами.

Важно! Украинские власти не комментировали жалобы россиян и заявления об HIMARS.

"Хлопок" в Макеевке: главное