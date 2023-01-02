Россияне не могут скрыть всех "мобиков"

Итак, выглядит так, что какое бы наступление россияне не задумали, но "наступающих" надо где-то разместить. Желательно поближе к линии фронта.

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Как ни крути, а количество городов, где будут расквартировать, и мест, которые можно под это найти, достаточно ограничено. Часть этих построек уже выжгли, поэтому приходится каждый раз искать что-нибудь новое.

Надо, чтобы было много мест для личного состава и техники. В теории все ясно, но каждое такое "крутое место" тоже знают местные, поэтому об этом узнает разведка. Вообще кучу техники и личного состава трудно скрыть. Увеличили количество мобилизованной пехоты и уменьшили длину фронта – получайте точные подарки от украинской дальнобойной артиллерии.

Конечно, можно так близко не подходить к линии фронта и разместить всех россиян по всяким Ровенькам и Амвросиевкам, чтобы поближе к российской границе. Но тогда легче просто сидеть в полевых лагерях под Таганрогом или в Валуйках. В конце концов, потом колонне из Валуек все равно придется двинуться на фронт, а это будет видеть пол Донбасса и все равно прилетит уже по колонне.

Поэтому логистический тупик. Где-то надо расселять. Наши об этом узнают – в очередную бурсу в очередной раз что-то прилетит. Весь план россиян о наступлении нужно корректировать, потому что недосчитались дежурного батальона – бригады. Вам смешно, но не Суровикину, потому что что-то такое там происходит уже полгода. На бумаге планы отличные, вот только сейчас соберем кулак и в Лондон, но нет.

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Все остальные варианты для оккупантов уже провальные

Это трудно назвать наступлением ВСУ или даже контрнаступлением, о котором все так мечтают на Новый год. Просто рано или поздно на Донбассе не останется более-менее крупных построек для очередного пополнения россиян. Переход на полевые лагеря – логический выход.

Но лагерь в поле, тем более, будут видеть все вокруг. И так по кругу... Или постепенно отступать к границе и мечтать, что прилетать будет не так точно и не так часто. Это я еще молчу о складах БК, рембазах, складах ОСН, технике, структуре ГБ, технических специалистах и так далее.

У каждого такого сборища можно поставить хоть ведро С-300/400 и пучок "панцирей-ос-буков", но "Буков" на всех не хватит, а ВСУ это будет еще легче увидеть.