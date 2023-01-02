Росіяни не можуть сховати всіх "мобіків"

Отже, виглядає так, що який би наступ росіяни не задумали, але "наступаючих" треба десь розмістити. Бажано ближче до лінії фронту.

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Як не крути, а кількість міст, де будуть розквартировувати, та місць, які можна під це знайти, доволі обмежена. Частину цих будівель вже випалили, тому доводиться кожного разу шукати щось нове.

Треба, щоб було багато місць для особового складу і техніки. В теорії все ясно, але кожне таке "круте місце" також знають місцеві, тому про це дізнається розвідка. Взагалі купу техніки та особового складу важко приховати. Збільшили кількість російської мобілізованої піхоти та зменшили довжину фронту – отримуйте влучні подарунки від української далекобійної артилерії.

Звичайно, можна так близько не підходити до лінії фронту та розмістити всіх росіян по всяких Ровеньках та Амвросіївках, щоб ближче до російського кордону. Але тоді вже легше просто сидіти в польових таборах під Таганрогом чи у Валуйках. Зрештою, потім колоні з Валуйок все одно доведеться рушити на фронт, а це буде бачити пів Донбасу і все одно прилетить вже по колоні.

Тому логістична безвихідь. Десь треба розселяти. Наші про це дізнаються – в чергову бурсу вчергове щось прилетить. Весь план росіян про наступ треба корегувати, бо недорахувались чергового батальйону – бригади. Вам смішно, але не Суровікіну, бо щось таке там відбувається вже пів року. На папері плани чудові, от тільки зараз зберемо кулак і до Лондона, але ніт.

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Усі інші варіанти для окупантів вже провальні

Це важко назвати наступом ЗСУ чи навіть контрнаступом, про який всі так мріють на Новий рік. Просто рано чи пізно на Донбасі не залишиться більш-менш великих будівель для чергового поповнення росіян. Перехід на польові табори – логічний вихід.

Але табір у полі тим більше будуть бачити всі навколо. І так по колу... Або поступово відступати до кордону і мріяти, що прилітати буде не так влучно і не так часто. Це я ще мовчу про склади БК, рембази, склади ГСМ, техніку, структури ГБ, технічних спеціалістів і так далі.

Біля кожного такого збіговиська можна поставити хоч відро С-300/400 та пучок "панцирєй-ос-буків", але "Буків" на всіх не вистачить, а ЗСУ це буде ще легше побачити.