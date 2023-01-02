Скільки військових Росія може втратити за пів року

Розказувати про 100 тисяч втрат легко, коли відключається розсудлива частина мозку, а вона часто у багатьох відключена. Що ж, почнемо?

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За жовтень, листопад та неповний грудень російські окупаційні війська втратили в Україні 44 950 осіб. З урахуванням санітарних втрат – це щонайменше 135 тисяч. Тобто понад 1/3 від усіх мобілізованих.

Отож, шановні недоаналітики, російські окупаційні війська втратили за 3 місяці більше, ніж ви там собі спрогнозували на наступний рік за готовністю Путіна до втрат. То, що ж ви, божевільні, несете? Це той самий випадок, коли про цифри говорить балакаюча голова, а зовсім інша справа, коли людина здатна мінімально аналізувати.

Але йдемо далі.

100 тисяч втрат за нинішньої інтенсивності – це термін пів року. Тобто через пів року будуть ці 100 тисяч "200-ми". А скільки "300-х"? Припустимо, 300 тисяч. Тоді загальна кількість санітарних втрат становитиме орієнтовно 400 тисяч.

У такому разі за пів року Росія має мобілізувати до 1 мільйона осіб, щоб постійно компенсувати втрати у зоні бойових дій. А це, своєю чергою, матеріально-технічне забезпечення цієї маси тим, чого не було на момент часткової мобілізації, не кажучи про перспективу мільйона.

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Що призведе до ще більших втрат ворожого війська

У нинішніх умовах з 2023 року втрати російських військ цілком можуть досягати 200 тисяч вбитими і щонайменше 600 тисяч пораненими. Тобто це 2 – 2,5 мільйона мобілізованих на рік.

Путін, можливо готовий відправити в м'ясорубку 100 тисяч тушок, 200 тисяч і навіть більше. Але чи потягне це сама Росія і можливості міноборони? Ні.

Але є дуже цікавий фактор. Відсутність професійної складової, технічних компонентів та матеріально-технічного забезпечення у ворожому війську матимуть вплив на зростання втрат у геометричній прогресії. Тобто, 100 тисяч? Ні, це буде не за рік, чи пів року. Раніше.