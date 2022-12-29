Усі наші дипломатичні перемоги стали можливі винятково завдяки тому, що українські захисники та захисниці боронять нашу Незалежність і дають нам можливість вести якісь дипломатичні справи й мати результати. Ті військові перемоги, які ми маємо зараз, не вкладаються в досягнення 2022 року. Це епохальні події для нашої держави та історії Європи.

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Три найвизначніші дипломатичні перемоги України за рік

Україна – регіональний лідер

Перша дипломатична перемога України – отримання кандидатства на членство в Європейському Союзі. Це реалізація того прагнення, яке розпочалося в Україні ще задовго до початку повномасштабної війни.

Ми можемо пригадати десятки визначних подій в Україні, які вплинули на настрої людей і на їхнє прагнення бути частиною європейської спільноти. Це і Помаранчева революція, і Революція Гідності. Вони вплинули на те, що в Україні сформувався ідеологічний патерн щодо вступу у ЄС.

Зараз він нарешті конвертувався у шалену перемогу у вигляді кандидатства у члени ЄС. Це – особливо. Україна проявила себе тут як регіональний лідер, давши можливість отримати такий статус і Молдові.

Україна, Молдова та Грузія діляться якимись спільними прагненнями й завжди йдуть групою у відносинах з ЄС та іншими міжнародними інституціями. Але саме Україна продемонструвала, що, навіть перебуваючи у стані війни й тимчасово втрачаючи деякі території, ми можемо залишатися лідером, який веде за собою інші держави та показує їм приклад. Навіть тоді, коли нам важко, а їм в рази легше. Саме ми стаємо причиною змін на геополітичній карті Європи

Звичайно, що це і світоглядне досягнення. Воно визначатиме подальшу траєкторію розвитку нашої країни на десятиліття вперед. Сьогодні ми є повноцінними кандидатами на члени в ЄС, а це вказує на те, що зворотного шляху немає. Громадянське суспільство не дозволить відкотитися цьому рішенню. Потрібно тепер дивитися в одному напрямку.

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Були думки деяких громадян, що можна залишатися нейтральними, можливо, співпрацювати з якимись іншими ринками та державами. Сьогодні пріоритет єдиний та зрозумілий. Це насправді спрощує нам життя і можливість для подальшого розвитку.

У контексті отримання кандидатства Україна стане лідером розвитку в ЄС після перемоги. Це однозначно. Членство України у цій інституції буде великою честю для ЄС. Те, що ми сьогодні робимо для майбутнього Європи, не зрівняється з діями багатьох інших держав.

Українці створили свій бренд у світі

Наступне дипломатичне досягнення – це створення бренду України, який з'явився порівняно недавно. Якщо раніше Україна асоціювалася з корупцією, необ'єктивною судовою владою, замороженою війною та небезпекою, то сьогодні – зі сміливістю. Ми є найсміливішою країною найсміливіших людей. Ми можемо експортувати цю сміливість. Ми здобули позиціювання, про яке раніше навіть мріяти не могли. Саме війна допомогла відкрити справжню рису українців – сміливість.

Тому створення бренду – це також довготривала історія, яка матиме свої позитивні наслідки впродовж багатьох років. Цей бренд однозначно штовхатиме Україну вперед.

Раніше Німеччина асоціювалася з якоюсь практичністю та високотехнологічними досягненнями, італійці – з їжею, американці – взагалі з усім хорошим, а Україна була країною третього світу. Сьогодні це перевернулося на 180 градусів, і ми знайшли своє покликання. Важливо, що цей бренд вже сьогодні вартує мільярди доларів, а вартість його зростатиме. Це величезне досягнення кожного українця.

Як українці відкинули Росію на десятиліття назад

Третє досягнення України на дипломатичному фронті – це ізоляція Росія. Це ключове досягнення, яке далося нам дуже нелегко.

Однак воно має фундаментальні результати й однозначно вплинуло на хід війни. Якщо ми пригадаємо перші місяці вторгнення, то ситуація була дуже хиткою. В якийсь момент здавалося, що деякі країни світу були готові проковтнути військову агресію Росії і залишити статус-кво, продовжуючи працювати з Росією і заробляти гроші.

Але саме робота українських дипломатів – від президента, міністра і послів аж до пересічних громадян, які живуть по світу, – вплинула на те, що Росія втратила дуже багато в економічному та політичному аспектах. Вона стала ізольованою на всіх фронтах:

бізнесовому,

енергетичному,

спортивному,

культурному.

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Держава-агресорка перебуває в офіційній ізоляції. Ніхто не знає, як би розвивалася війна, якби тоді ми не вдавалися до таких радикальних кроків і не переконали світ залишатися осторонь Росії.

Ця ізоляція, якої досягли українці, відкидає Росію на десятиліття назад. Вона не дає Кремлю можливості зберігати свій економічний вплив. Компанії, які вийшли або припинили свою діяльність в Росії, формували 40% її ВВП, а також створювали сотні тисяч робочих місць для росіян.

Ізоляція Росії Україною вказує на те, що саме Київ стане автором розвалу Росії в майбутньому. Україна стає гравцем світового фронту. Саме Україна, а не ЄС, США чи НАТО, яких так бояться росіяни, знищить державу-агресорку.

Але ми повинні й далі над цим працювати, адже послаблення тиску може призвести до дуже неприємних наслідків.