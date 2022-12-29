Як Південна Корея виявилася безсилою перед ворожими безпілотниками

Північна Корея випустила декілька малих безпілотників, які успішно перетнули демаркаційну лінію. Вони без перешкод долетіли навіть до Сеулу, столиці Південної Кореї.

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Південнокорейські військові нічого з цим зробити не змогли, хоча підняли у повітря ударні вертольоти та літаки, що виконали по дронах ворога понад 100 пострілів. ВПС Південної Кореї при цьому навіть втратили легкий турбогвинтовий штурмовик КА-1, чимось схожий на бразильський Super Tucano.

Хоча здавалось би, що такого провалу з південнокорейською ППО бути не могло. Хоча б тому, що там регулярно тренуються збивати північнокорейські Ан-2, котрі в кількості двох сотень штук мають закидати диверсантів у випадку "великої війни".

ЗСУ показують приклад військовим всіх країн

Цей приклад для нас показовий ось чим. Як тільки відбулись перші удари "літаючими мопедами" по Києву та інших великих містах України, були пропозиції:

купити ті самі бразильські Super Tucano. Мовляв, щоб відстрілювати "Шахіди" в стилі повітряних боїв часів Другої світової;

для 100% захисту великих міст розставити на висотках 6-ствольні зенітки M167 Vulcan, як це зробила та сама Південна Корея.

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Як бачимо, наявність одразу двох інструментів на рівні панацеї не допомогла південним корейцям ефективно відбити атаку ворожих дронів.

Бо все вирішує не "вундерваффе", а ефективність використання наявних сил та засобів. У цьому ЗСУ насправді показують наочний приклад для армій інших країн світу. Наші військові – найкращі консультанти у світі з теми "як боротись проти загроз, про існування яких ніхто взагалі не мав поняття до 24 лютого 2022 року".