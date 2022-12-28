Історія сповільнюється

Хоча генеральних битв як таких немає із початку ХХ століття – є операції. Битви перетворилися на операції, розтягнуті по фронту в ширину і в глибину бойових побудов, які ведуть відповідні угруповання.

Радимо ЗСУ – як затиснута пружина: де вона розпрямиться найближчим часом

Часові межі теж – це не до трьох – чотирьох днів (як Битва народів 1813 року чи битва біля Геттісбергу), а розтягнуто на тижні чи навіть місяці.

Героїчна боротьба ЗСУ за Бахмут має називатися операцією, а не битвою / Колаж 24 каналу

Операція стала сукупністю битв, боїв і зіткнень, які об'єднані єдиним задумом. Але слово "битва" прив'язалося і не виходить з ужитку.

І користалися ним і в Другу світову війну, і зараз, як показує практика. Хоча по суті правильніше казати "Бахмутська оборонна операція".