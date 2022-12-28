История замедляется
Советуем ВСУ – как зажатая пружина: где она распрямится в ближайшее время
Временные границы тоже – это не до трех – четырех дней (как Битва народов в 1813 году или битва при Геттисберге), а растянуто на недели или месяцы.
Героическая борьба ВСУ за Бахмут должна называться операцией, а не битвой / Коллаж 24 канала
Операция стала совокупностью сражений, боев и столкновений, объединенных единым замыслом. Но слово "битва" привязалось и не выходит из употребления.
И пользовались им и во Вторую мировую войну, и сейчас, как показывает практика. Хотя по существу правильнее говорить "Бахмутская оборонительная операция".