История замедляется

Хотя генеральных битв как таковых нет с начала ХХ века – есть операции. Сражения превратились в операции, растянутые по фронту в ширину и вглубь боевых построений, которые ведут соответствующие группировки.

Советуем ВСУ – как зажатая пружина: где она распрямится в ближайшее время

Временные границы тоже – это не до трех – четырех дней (как Битва народов в 1813 году или битва при Геттисберге), а растянуто на недели или месяцы.

Героическая борьба ВСУ за Бахмут должна называться операцией, а не битвой / Коллаж 24 канала

Операция стала совокупностью сражений, боев и столкновений, объединенных единым замыслом. Но слово "битва" привязалось и не выходит из употребления.

И пользовались им и во Вторую мировую войну, и сейчас, как показывает практика. Хотя по существу правильнее говорить "Бахмутская оборонительная операция".