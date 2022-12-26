Бахмут нині є найгарячішою точкою на фронті й, імовірно, і надалі залишатиметься таким. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив військовий експерт Петро Черник.

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Чому росіяни так вперлись у Бахмут

Передовсім мовиться про психологічний аспект. Адже на підступах до Бахмута росіяни поклали занадто багато свого особового складу, аби тепер відмовитися від мрії захопити місто.

Вони справді не можуть відступати, бо зазнають чергової серйозної військової поразки. Як під час Харківської та Херсонської операцій,

– пояснює Петро Черник.

Ще один мотив – інфрастурктурний. Адже вантажівками снаряди для артилерії до передової не підвозять – потрібна залізниця. А саме там поблизу є дебальцівський залізничний вузол – від нього до Бахмута всього 42 кілометри.

"HIMARS працюють на відстань 84 кілометри. Тож їм справді критично необхідно посунути наші рубежі. Та на цю хвилину нічого їм не вдається і, на мій погляд, ще не скоро вдасться", – переконаний військовий експерт.

Петро Черник про ситуацію на фронті: дивіться відео

Стратегічне значення Бахмута

Співрозмовник ще раз наголосив, що Росії критично необхідно відтіснити українські сили від Бахмута й відповідно від дебальцівського залізничного вузла.

Він чи не єдиний, який є і з Росії, і з боку півдня. Тому саме так вони й лютують. Я б не недооцінював стратегічного значення Бахмута. Точно навпаки – він доволі важливий,

– заявив Петро Черник.

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