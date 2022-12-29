Все наши дипломатические победы стали возможны только благодаря тому, что украинские защитники и защитницы обороняют нашу Независимость и дают нам возможность вести какие-то дипломатические дела и иметь результаты. Те военные победы, которые мы имеем сейчас, не вкладываются в достижения 2022 года. Это эпохальные события для нашего государства и истории Европы.
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Три выдающиеся дипломатические победы Украины за год
Украина – региональный лидер
Первая дипломатическая победа Украины – получение кандидатства на членство в Европейском Союзе. Это реализация стремления, которое началось в Украине еще задолго до начала полномасштабной войны.
Мы можем вспомнить десятки выдающихся событий в Украине, которые повлияли на настроения людей и их стремление быть частью европейского сообщества. Это и Оранжевая революция, и Революция Достоинства. Они повлияли на то, что в Украине сформировался идеологический паттерн по вступлению в ЕС.
Сейчас он наконец-то конвертировался в победу в виде кандидатства в члены ЕС. Это – особенно. Украина проявила себя здесь как региональный лидер, дав возможность обрести такой статус и Молдове.
Конечно, это и мировоззренческое достижение. Оно будет определять дальнейшую траекторию развития нашей страны на десятилетия вперед. Сегодня мы являемся полноценными кандидатами на члены в ЕС, а это указывает на то, что обратного пути нет. Гражданское общество не позволит откатиться к этому решению. Надо теперь смотреть в одном направлении.
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Были мнения некоторых граждан, что можно оставаться нейтральными, возможно, сотрудничать с другими рынками и государствами. Сегодня приоритет един и понятен. Это действительно упрощает нам жизнь и возможность для дальнейшего развития.
В контексте получения кандидатства Украина станет лидером развития в ЕС после победы. Это однозначно. Членство Украины в этом институте будет большой честью для ЕС. То, что мы делаем сегодня для будущего Европы, не сравнится с действиями многих других государств.
Украинцы создали свой бренд в мире
Следующее дипломатическое достижение – это создание бренда Украины, появившийся сравнительно недавно. Если раньше Украина ассоциировалась с коррупцией, необъективной судебной властью, замороженной войной и опасностью, то сегодня – со смелостью. Мы самая смелая страна самых смелых людей. Мы можем конвертировать эту смелость. Мы приобрели позицию, о которой раньше даже мечтать не могли. Именно война помогла открыть настоящую черту украинцев – смелость.
Поэтому создание бренда – это также длительная история, которая будет иметь свои положительные последствия многие годы. Этот бренд будет однозначно толкать Украину вперед.
Как украинцы отвергли Россию на десятилетие назад
Третье достижение Украины на дипломатическом фронте – это изоляция Россия. Это ключевое достижение, которое далось нам очень нелегко.
Однако оно имеет фундаментальные результаты и однозначно повлияло на ход войны. Если мы вспомним первые месяцы вторжения, то ситуация была очень шаткой. В какой-то момент казалось, что некоторые страны мира были готовы проглотить военную агрессию России и оставить статус-кво, продолжая работать с Россией и зарабатывать деньги.
Но именно работа украинских дипломатов – от президента, министра и послов вплоть до рядовых граждан, живущих по миру – повлияла на то, что Россия потеряла очень многое в экономическом и политическом аспектах. Она стала изолированной на всех фронтах:
- бизнесовом,
- энергетическом,
- спортивном,
- культурном.
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Государство-агрессор находится в официальной изоляции. Никто не знает, как бы развивалась война, если бы тогда мы не прибегали к таким радикальным шагам и не убедили мир оставаться в стороне от России.
Эта изоляция, которой добились украинцы, отвергает Россию на десятилетия назад. Она не дает Кремлю возможности сохранять свое экономическое влияние. Компании, вышедшие или прекратившие свою деятельность в России, формировали 40% ее ВВП, а также создавали сотни тысяч рабочих мест для россиян.
Изоляция России Украиной указывает, что именно Киев станет автором развала России в будущем. Украина становится игроком мирового фронта. Именно Украина, а не ЕС, США или НАТО, которых так боятся россияне, уничтожит страну-агрессорку.
Но мы должны и дальше над этим работать, ведь ослабление давления может привести к очень неприятным последствиям.