"М'ясо" не допоможе
Отже, у Росії на базі 16 вишів відкриють додаткові військово-навчальні центри.
До теми Мільйони живих на відкуп 100 тисяч вбитих: Росія придумала, як перекрити втрати на війні
По суті, це один з елементів розширення та продовження мобілізації. Ось тільки ці потуги не вирішать проблеми для російських окупаційних військ в зоні бойових дій.
"Чмобілізація" вже показала, що непрофесійний, нехай і численний ресурс, нічого не вирішує. Він лише встановлює рекорди самоліквідації та інших ганебних моментів.
Навіть для банального завалювання фронту живим м'ясом потрібен технічний ресурс, техніка, артилерія, боєприпаси. Коли цього ресурсу нема, то скільки б ти "м'яса" не відправив на фронт, воно тобі нічим не допоможе. Але розуміння цього в Росії так і не настало. Мабуть, і не настане.
Мобілізація у Росії: останні новини
- Росія хоче збільшити своє військо до 1,5 мільйона осіб, однак міністр оборони Великої Британії Бен Воллес вважає, що щонайменше 50% боєздатності військ держава-агресорка вже втратила.
- Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважає, що Кремль таки може набрати стільки військових, але забезпечити їх всім необхідним – ні. Крім того, 1,5 мільйона бійців – це сигнал від Росії для НАТО, що вона не хоче завершувати війну.
- Пропагандистам вже заборонили говорити про мобілізацію на телебаченні, адже російське суспільство не дуже любить цю тему.