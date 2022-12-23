Тож у Кремлі вирішили дати чергову вказівку щодо питання мобілізації. Отже, його підконтрольним медіа взагалі заборонено озвучувати. Навіть якщо на цю тему говорили чи то члени держдуми, чи ради федерацій.

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Писати про мобілізацію заборонено

Як зазначають росЗМІ, посилаючись на два джерела у прокремлівських виданнях, відповідне розпорядження надійшло з самої адміністрації президента. Його розіслали журналістам перед Новим роком.

З чим пов'язана ця вказівка

У Moscow Times зауважили, що відповідне рішення у Кремлі ухвалили не просто так. Це сталося на фоні інформації про другу хвилю мобілізації. Нагадаємо, що в її рамках кількість військовослужбовців у Росії планують наростити до 1,5 мільйона. А отже, необхідно нагребти ще 350 тисяч солдатів. Зазначимо, що про це заявив сам Сєргєй Шойгу.

Мобілізація завершилася, але ні

Нагадаємо, що сам Путін та інші чиновники намагаються всіляко заперечувати той факт, що мобілізація в Росії все ще триває. Водночас диктатор з Кремля так і не підписав наказ про завершення кампанії. Нагадаємо, що раніше він клеїв відвертого дурня. Мовляв, йому необхідно порадитися з юристами щодо цього питання.

Скільки б бридкий диктатор не намагався викручуватися, але 20 грудня він підписав нове розпорядження. Воно передбачає створення групи з координації мобілізації. До його складу увійшли як члени ради федерації, так і держдуми, а також так звані військові кореспонденти.

Ентузіазму Путіна у розвідці не поділяють

У розвідці Великої Британії зауважили, що не збагнуть, як Росії вдасться знайти свіжих новобранців. Адже набрати ще 350 тисяч солдатів у нинішніх умовах буде вкрай складно.

За даними розвідки, намагання збільшити чисельність війська свідчить про прагнення Росії готуватися до довготривалої війни. Зауважимо, що на це на днях натякав і сам Путін. До слова, він навіть уперше назвав війну війною, за що на нього вже подали скаргу.