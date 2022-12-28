Бійці 30-ї окремої механізованої бригади знайшли приховані позиції російських окупантів під Бахмутом. Наші воїни завдали потужного удару по місцях базування загарбників.

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Чергові втрати російських вояк

Окупанти облаштували приховані позиції у лісосмузі під Бахмутом. Проте оператори дронів 30 ОМБр знайшли їх і там. Українські захисники показали успішну свою роботу.

Кілька влучних скидань гранат – і ворог, зазнавши втрат, ганебно втік. Так само проженемо його і з нашої землі,
– зазначають військові.

Як українські воїни викрили позиції росіян: дивіться потужне відео

Фортеця Бахмут

  • Вже декілька місяців поспіль під Бахмутом точаться запеклі бої. Російські загарбники стягнули ледь не всю всі свої сили на Донеччину.
  • Аналітики ISW переконані, що сил ворога на довго не вистачить. У своєму останньому аналізі експерти зазначили, що окупанти дуже виснажені в Бахмуті. Вони припускають, що загарбники наближаються "до кульмінації", як у серпні в Херсоні.
  • В ISW зазначили : "Бойові втрати росіян, ймовірно, змушують російських військових у районі Бахмута використовувати штурмові групи розміром у одиницю… Повідомлення про те, що російські військові використовують групи розміром у відділення, ймовірно, є результатом тривалої виснажливої ​​війни та вказує на деградацію більших доктринальних формувань вище рівня взводу".
  • Речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий нещодавно заявив, що Бахмут залишається головним напрямком удару ворога. Окупанти зосередили там всі свої сили, намагаючись прорвати нашу оборону.