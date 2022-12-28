Бійці 30-ї окремої механізованої бригади знайшли приховані позиції російських окупантів під Бахмутом. Наші воїни завдали потужного удару по місцях базування загарбників.

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Чергові втрати російських вояк

Окупанти облаштували приховані позиції у лісосмузі під Бахмутом. Проте оператори дронів 30 ОМБр знайшли їх і там. Українські захисники показали успішну свою роботу.

Кілька влучних скидань гранат – і ворог, зазнавши втрат, ганебно втік. Так само проженемо його і з нашої землі,

– зазначають військові.

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Фортеця Бахмут

Вже декілька місяців поспіль під Бахмутом точаться запеклі бої. Російські загарбники стягнули ледь не всю всі свої сили на Донеччину.

Аналітики ISW переконані, що сил ворога на довго не вистачить. У своєму останньому аналізі експерти зазначили, що окупанти дуже виснажені в Бахмуті. Вони припускають, що загарбники наближаються "до кульмінації", як у серпні в Херсоні.

В ISW зазначили : "Бойові втрати росіян, ймовірно, змушують російських військових у районі Бахмута використовувати штурмові групи розміром у одиницю… Повідомлення про те, що російські військові використовують групи розміром у відділення, ймовірно, є результатом тривалої виснажливої ​​війни та вказує на деградацію більших доктринальних формувань вище рівня взводу".

Речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий нещодавно заявив, що Бахмут залишається головним напрямком удару ворога. Окупанти зосередили там всі свої сили, намагаючись прорвати нашу оборону.

Зверніть увагу! Бахмут – це не лише стратегічний план окупантів, він також має і психологічне значення. Відступ ЗСУ дозволив би загарбникам зайняти вищі та захищеніші позиції. Також захоплене місто зіграло б на користь пропагандистам. Про це розповіли аналітики The Wall Street Journal.