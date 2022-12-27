The Wall Street Journal виділив шість важливих факторів, які впливатимуть на хід війни в перші місяці 2023 року.

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"Сезон бруду": вплив погоди на ситуацію на фронті

Наразі в Україні триває "сезон бруду". Через багнюку навіть гусеничні машини насилу пересуваються. Попри те,

що температура впала нижче нуля, однак вона недостатньо довго залишалася низькою, щоб замерз ґрунт. Через це на більшій частині лінії фронту темп бойових дій сповільнився.

Аналітики WSJ припускають, що після похолодань, інтенсивність війни, швидше за все, зросте. Імовірно, що це піде на користь Україні, яка довела свою здатність до швидких маневрувань. Однак це може ускладнити силам, що наступають, можливість захистити нещодавно відвойовані позиції.

У WSJ зазначають, що українські військові мають більш сучасне екіпірування для холодної погоди та здаються краще підготовленими до зими, ніж російські окупанти.

Українські лінії постачання коротші, а українські війська рухаються між лініями фронту та за їхніми межами, що дозволяє їм відпочивати та відновлювати сили. Вони також здаються більш мотивованими, ніж російські сили.

Однак сильні похолодання можуть ускладнити життя цивільних у тилу на тлі російських атак на енергетичну та теплову інфраструктуру. Спроби підірвати моральний дух українців є марними. До того ж ворожі масовані ракетні не допоможуть росіянам на полі бою.

Бахмут має для росіян і психологічне значення

Вже декілька місяців поспіль на Бахмутському напрямку точаться запеклі бої. Окупанти не покидають спроб захопити місто, навіть попри те, що зазнали там величезних втрат.

Аналітики стверджують, що це не лише стратегічний план окупантів, він також має і психологічне значення. Відступ ЗСУ дозволив би загарбникам зайняти вищі та захищеніші позиції. Також захопленні місто зіграло б на користь пропагандистам.

Захоплення Бахмута є важливим насамперед для російського диктатора Владіміра Путіна. Це дозволило б йому заявити, що Росія реалізує свої претензії на окупацію Донецької області.

Бахмут є важливим і для Євгена Пригожина, чиї найманці з ПВК "Вагнера" ведуть більшу частину бойових дій. Це допомогло б підтвердити його заяви про те, що він керує кращою бойовою силою в Росії. Успіх на Бахмутському напрямку також допоможе командувачу окупаційними військами в Україні Сєргєю Суровікіну виправдати своє рішення вивести росіян минулого місяця з Херсона.

Науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков зазначив, що увага Росії до Бахмута передбачає, що військові цілі диктуються політичними міркуваннями. Це показує, що у Росії "все ще немає міцних військово-політичних відносин, на відміну від України".

Наступ українських військових

Експерти припускають, що Україна зберігає більшу частину стратегічної ініціативи у війні після того, як восени повернула собі значні ділянки території, захоплені Росією. Вони вважають, що Україна захоче продовжити наступ взимку і, якщо можливо, відкинути російських окупантів ще далі.

За словами Бєлєскова, терміни наступних досягнень ЗСУ не мають вирішального значення.

Також військові аналітики виокремили два можливих напрямки українських наступів. Перший буде націлений на лінію між містами Сватове і Кремінна в Луганській області, до якої примикає важлива траса Р-66. Другий – на міста Мелітополь та Бердянськ у Запорізькій області.

Оборона російських окупантів

Після звільнення ЗСУ своїх території, російські загарбники захищають набагато коротшу ділянку фронту. За українськими оцінками, фронт скоротився з приблизно 1100 кілометрів до орієнтовно 885 кілометрів, з яких близько 386 кілометрів становлять річкові перепони. І ймовірні напрямки атаки України очевидними є й для росіян.

Окупанти продовжують рити окопи, щоб захистити значну частину фронту та за його межами. У тому числі це поширилося і на Крим, навіть на тамтешні пляжі, щоб перешкодити можливій українській висадці десанту.

Формування формується в глибину, оскільки сформовані російські сили залучають резервістів. Але українським бійцям буде видно, де окопалися росіяни, а втрата листя на деревах ускладнить приховування позицій.

Ширина районів, де окопуються загарбники, свідчить про те, що Москва "готується до будь-яких можливих непередбачених обставин, але вона не пощадить їх, якщо, врешті-решт, ми проведемо детальне планування і класичну наступальну операцію з належними можливостями", – заявив Бєлєсков.

Зазначають, що инішня мета Росії, за винятком Бахмута і кількох інших районів, зводиться до того, щоб не програти. Майкл Кларк, запрошений професор оборонних досліджень в Королівському коледжі Лондона, вважає, що Росія, схоже, "сподівається на те, що щось станеться", наприклад, зникнення підтримки Заходу взимку або ослаблення підтримки США в міру зростання впливу республіканців.

Ймовірний наступ Росії

Вже неодноразову у ЗМІ з'являлася інформація про те, що Росія готує новий наступ. Аналітики все ж таки скептично налаштовані щодо успіхів росіян. Вони вважають, що навряд чи окупантам вдасться те, чого раніше в цьому році не вдалося зробити набагато більш боєздатним і підготовленим військом.

На думку експертів, попередження про можливий новий наступ російських військ можуть бути спрямовані на те, щоб, по-перше, нівелювати самозаспокоєність з приводу некомпетентності, яку досі демонстрували російські військові, а по-друге – для тиску на західних партнерів України, щоб вони продовжували постачати Києву зброю і боєприпаси.

Філліпс О'Браєн, професор стратегічних досліджень в Сент-Ендрюському університеті в Шотландії, висловив сумнів у швидкому повномасштабному нападі з Білорусі на Київ.

Підтримка міжнародних партнерів

Путін сподівається, що підтримка Заходу похитнеться, однак цього ще не сталося. Візит президента України Володимира Зеленського до Вашингтона цього місяця демонструє, що підтримка США є надійною. Теж саме можна помітити й у європейських урядах.

В останній пакет підтримки США включена перша батарея ППО Patriot, яка допоможе захистити українські об'єкти енергетики та іншу інфраструктуру, яка постраждала від ударів безпілотників, балістичних і крилатих ракет. Patriot вимагатиме підготовки українських сил, а це означає, що вона може з'явитися не раніше весни.

На думку Бєлєскова, поставка системи Patriot передбачає зміну парадигми західними прихильниками України, які раніше реагували на події на місцях, а тепер діяли на випередження в очікуванні очікуваних поставок балістичних ракет в Росію з Ірану.

Деякі західні лідери продовжують говорити про умови миру. Так, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Захід повинен надати Росії гарантії безпеки в рамках будь-яких переговорів щодо припинення війни в Україні.

Але до будь-яких таких мирних переговорів, схоже, ще далеко, стверджує WSJ. Зеленський каже, що мета України полягає в тому, щоб повернути собі всі території, втрачені з 2014 року, а риторика Путіна продовжує свідчити про максималістські амбіції й зображує війну як частину постійної боротьби між Росією і Заходом.