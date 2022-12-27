Про це заявили в Інституті вивчення війни. Аналітики наголошують, що удари в тилу по російських об'єктах змінюють настої окупантів.

Варте уваги Готувався удар по Україні: військовий експерт розповів про наслідки "бавовни" на Енгельсі

У Росії обурені протиповітряною обороною

Зокрема, згадується про "бавовну" на аеродромі стратегічної авіації Росії в Енгельсі.

Тоді ж у міноборони Росії заявили, що російська ППО збила український безпілотний літальний апарат (БПЛА), який наближався до аеродрому Енгельс на малій висоті, а від уламків БПЛА загинули троє російських військовослужбовців.

Експерти наголошують на тому, що декілька відомих російських мілблогерів використали звіт російського міноборони про вибухи в Енгельсі, як можливість критикувати російську протиповітряну оборону. Також вони ставлять під сумнів реакцію влади.

Росіяни починають зневірюватися у владі

Один із представників ПВК "Вагнер" запитав, чому російська ППО лише "чудом" запобігає ударам "саме над аеродромом/військовою частиною", він також зазначив, що аеродром Енгельс за сотні кілометрів від України.

Також аналітики пригадали слова колишнього ватажка бойовиків угруповання "ДНР" Ігоря Гіркіна. Він саркастично привітав російську протиповітряну оборону та поставив запитання про те, чому Росія пускає українські безпілотники так глибоко на свою територію.

Кілька російських мілблогерів також розкритикували технічні можливості російських систем протиповітряної оборони . Вони висловили стурбованість нездатністю російської влади захистити критично важливу російську інфраструктуру.

Аналітики ISW припускають, що відомі російські діячі в провоєнному інформаційному просторі, ймовірно, продовжуватимуть використовувати очевидні атаки на внутрішню безпеку Росії, щоб критикувати російські військові можливості та керівництво, а також закликати до ескалації дій проти України.

Що відомо про вибухи в Енгельсі