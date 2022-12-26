Цей інцидент в ефірі 24 каналу прокоментував колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Він пожартував, що так і хоче спитати в росіян "що з обличчям" після двох "пропущених".
Дуже цікаво У 2 областях України вперше за тривалий час не зафіксували обстрілів
Наслідки вибухів на "Енгельсі"
Він підкреслив, що росіяни дотримуються лінії, буцімто щось летіло в бік аеродрому, спрацювало ППО, але уламки поранили кількох військових. Ще кілька загинули.
Та якщо дивитися опубліковані в мережі відеозаписи, то там видно вибух такий конкретний. Спрацьовує сигналізація на автомобілях. Це не схоже, що спрацювали системи ППО, тобто, здається, що було влучання на місцевість,
– підкреслив Іван Ступак.
Фахівець також зауважив, що декілька російських пабліків поширили інформацію, що могли бути пошкоджені або знищені 5 російських літаків. Та вже за кілька хвилин ці повідомлення видалили.
"Тому я не можу казати, чи це була правда, і на ці пабліки натиснули, чи це взагалі була неправдива інформація. Але факт влучання є", – наголосив ексспівробітник СБУ.
Вибухи на аеродромі "Енгельс": дивіться відео
Удари можуть повторюватися
Цей випадок особливий ще й тим, що вибух на "Енгельсі" відбувся вже вдруге. Адже якщо вперше це було за рахунок ефекту несподіванки, і якщо це був удар, то Росія могла б підготуватися до ймовірного повтору.
Тут ще така історія, що росіяни, можливо, не все забрали з цієї бази після минулого прильоту. Вони щось переміщували, і цілком імовірно, що вони собі зробили певний аудит і чомусь вирішиши, що другий раз "точно нічого не залетить",
– припускає Іван Ступак.
Він навіть припускає, що для того, аби бути впевненими в цьому, російське командування посилило системи ППО на кордоні. Хоча насправді міг бути лише звіт без реального посилення. Тож тепер їм буде важко пояснити вже другий "пропущений" на одному й тому ж об'єкті.
Повторний вибух на "Енгельсі"
- Другий вибух на аеродромі "Енгельс" у Росії пролунав у ніч проти 26 грудня. Це аеродром стратегічної авіації російських повітряно-десантних сил.
- Внаслідок вибуху вже відомо про жертв і постраждалих. Мова про російських військових і, ймовірно, льотчиків. Та точну їхню кількість наразі не називають.
- Могли також постраждати й літаки, які запускають ракети по українських містах. Усе, що наразі відомо про вибух на "Енгельсі" – ми зібрали в нашому матеріалі.