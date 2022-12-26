Цей інцидент в ефірі 24 каналу прокоментував колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Він пожартував, що так і хоче спитати в росіян "що з обличчям" після двох "пропущених".

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Наслідки вибухів на "Енгельсі"

Він підкреслив, що росіяни дотримуються лінії, буцімто щось летіло в бік аеродрому, спрацювало ППО, але уламки поранили кількох військових. Ще кілька загинули.

Та якщо дивитися опубліковані в мережі відеозаписи, то там видно вибух такий конкретний. Спрацьовує сигналізація на автомобілях. Це не схоже, що спрацювали системи ППО, тобто, здається, що було влучання на місцевість,

– підкреслив Іван Ступак.

Фахівець також зауважив, що декілька російських пабліків поширили інформацію, що могли бути пошкоджені або знищені 5 російських літаків. Та вже за кілька хвилин ці повідомлення видалили.

"Тому я не можу казати, чи це була правда, і на ці пабліки натиснули, чи це взагалі була неправдива інформація. Але факт влучання є", – наголосив ексспівробітник СБУ.

Вибухи на аеродромі "Енгельс": дивіться відео

Удари можуть повторюватися

Цей випадок особливий ще й тим, що вибух на "Енгельсі" відбувся вже вдруге. Адже якщо вперше це було за рахунок ефекту несподіванки, і якщо це був удар, то Росія могла б підготуватися до ймовірного повтору.

Тут ще така історія, що росіяни, можливо, не все забрали з цієї бази після минулого прильоту. Вони щось переміщували, і цілком імовірно, що вони собі зробили певний аудит і чомусь вирішиши, що другий раз "точно нічого не залетить",

– припускає Іван Ступак.

Він навіть припускає, що для того, аби бути впевненими в цьому, російське командування посилило системи ППО на кордоні. Хоча насправді міг бути лише звіт без реального посилення. Тож тепер їм буде важко пояснити вже другий "пропущений" на одному й тому ж об'єкті.

Повторний вибух на "Енгельсі"