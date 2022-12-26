Станом на 26 грудня у Дніпропетровській та Миколаївській областях вибухів, повітряних тривог чи ракетних обстрілів не зафіксовано. На Дніпропетровщині це третя тиха ніч за 5 з половиною місяців — відтоді як росіяни почали обстрілювати Нікопольщину, передає 24 канал.

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Небезпека залишається

Очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко закликав жителів області не втрачати пильності, адже небезпека не минула.

Щойно звучить сирена – переходьте у безпечні місця,

– наголосив Резніченко.

Водночас голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що станом на 08:00 ранку 26 грудня на території Миколаївської області обстрілів не зафіксовано.

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