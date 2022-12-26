Станом на 26 грудня у Дніпропетровській та Миколаївській областях вибухів, повітряних тривог чи ракетних обстрілів не зафіксовано. На Дніпропетровщині це третя тиха ніч за 5 з половиною місяців — відтоді як росіяни почали обстрілювати Нікопольщину, передає 24 канал.
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Небезпека залишається
Очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко закликав жителів області не втрачати пильності, адже небезпека не минула.
Щойно звучить сирена – переходьте у безпечні місця,
– наголосив Резніченко.
Водночас голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що станом на 08:00 ранку 26 грудня на території Миколаївської області обстрілів не зафіксовано.
Війна в Україні: останні новини
- Завербовані "кухарем Путіна" Євгенієм Пригожиним в'язні гинуть десятками та сотнями при спробах захопити Бахмут. Керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов пояснив, що Пригожин намагається конкурувати з головою міноборони Шойгу. У цьому протистоянні Суровікін став на бік Пригожина, то ж вони утворили альянс. Саме завдяки цьому "вагнерівці" отримали важке озброєння.
- Речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що ЗСУ стримують російських військових під Бахмутом, де точаться запеклі бої. Окупанти щодня втрачають особовий склад і техніку заради того, щоб захопити місто. Наші ж воїни намагаються не допустити системного прориву ворога.
- Крім того, аналітики Інституту вивчення війни вважають, що росіяни сповільнилися на Бахмутському напрямку і вже не можуть підтримувати такі ж темпи своїх наступальних операцій. Ймовірно, окупанти шукатимуть можливості для тактичної чи оперативної паузи.
- Фахівці ISW помітили, що останні кілька днів російські війська уповільнили темпи свого наступу на Бахмут та навколишні населені пункти. Російські військові блогери водночас стверджують, що українські сили відтіснили елементи групи Вагнера на позиції, які вони займали кілька днів тому.
- Міноборони Великої Британії 24 грудня заявило, що за їхніми даними загарбники не мають необхідного запасу артилерійських боєприпасів для підтримки широкомасштабного наступу.