Вибухи пролунали близько 1:00 за київським часом. Тоді ж в Енгельсі оголошували повітряну тривогу.

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Зазначають, що площа пожежі після вибуху в Енгельсі становила 120 квадратних метрів.

Водночас губернатор Саратовської області Росії Роман Бусаргін після вибухів в Енгельсі написав, що "загрози для жителів абсолютно немає". Щодо потерпілих він ніяк не прокоментував.

Жодної загрози для жителів абсолютно немає. Усі історії про евакуацію з міста – нахабна брехня, створена далеко за межами країни,

– зазначив Бусаргін.

Та додав, що дані про подію на військовому об'єкті перевіряють силові структури.