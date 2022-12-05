Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телеканалу Freeдом прокоментував "бавовну" в Росії.

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Ігнат: Тривожний для них сигнал

Він зазначив, що росіяни самі ж винні у тому, що у них постійно чути "хлопки". Ігнат наголосив, що якби ворог не починав війни, то нічого не було б.

Як би ворог не хотів – ми ще нічого не починали. Ось так можна охарактеризувати ці події. Їм треба почухати потилицю, подумати, а як і хто це зробив, як це відбулося? Знайти винних. Може, це займе деякий час. Тривожний для них сигнал. Ймовірно, дещо відтермінують, хоч це тільки припущення,

– сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ.

Юрій Ігнат зауважив, що необхідно дочекатися супутникових знімків. За його словами, вони мають скоро з'явитися. "Тоді можна говорити про характер цих пошкоджень. Сподіваємося, характер цих пошкоджень якнайбільше", – додав представник командування.

Зверніть увагу! Ігнат наголосив, що попри вибухи, загроза ракетних ударів по Україні залишається.

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