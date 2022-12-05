Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала Freeдом прокомментировал "хлопок" в России.

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Игнат: Тревожный для них сигнал

Он отметил, что россияне сами же виноваты в том, что у них постоянно слышны "хлопки". Игнат подчеркнул, что если бы враг не начинал войны, то ничего бы не было.

Как бы враг ни хотел – мы еще ничего не начинали. Вот так можно охарактеризовать эти действия. Им нужно почесать затылок, подумать, а как и кто это сделал, как это произошло? Найти виновных. Может это займет некоторое время. Тревожный для них сигнал. Вероятно, кое-что отсрочят, хоть это только предположение,

– сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ.

Юрий Игнат отметил, что необходимо дождаться спутниковых снимков. По его словам, они должны скоро появиться. "Тогда можно говорить о характере этих повреждений. Надеемся, характер этих повреждений больше", - добавил представитель командования.

Обратите внимание ! Игнат подчеркнул, что, несмотря на взрывы, угроза ракетных ударов по Украине остается.

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