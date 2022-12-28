Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни. Детальніше інформує 24 канал.

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Успіхи українських захисників на лінії Сватове – Кремінна

В ISW наголосили, що українські захисники, ймовірно досягли більших успіхів на північному сході нашої держави, аніж раніше оцінювали аналітики. Зокрема, 27 грудня очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що під тимчасовою окупацією 1,6% території області. Якщо порівняти з даними ISW днем раніше, то різниця складає близько 46 квадратних кілометрів.

Українські війська, ймовірно, визволили Дворічну, Новомлинськ і Тавільжанку на північному сході Харківської області та Коломийчиху в Луганській області, враховуючи, що як російські, так і українські джерела повідомляли про обстріл Росією цих населених пунктів 27 грудня,

– наголосили в Інституті вивчення війни.

Як зазначили аналітики, нещодавно відомий російський мілблогер повідомив, що українські військові захопили опорний пункт окупантів поблизу Червонопопівки. Це приблизно 5 кілометрів на північний захід від Кремінної.

За оцінками ISW, наші воїни, ймовірно, просувалися туди принаймні з 23 грудня. Ворожі джерела стверджували, що українські сили перегруповуються та розгортають підкріплення з Харківської області для відновлення наступальних дій на лінії Кремінна – Сватове та у місті Кремінна. Однак в ISW не можуть підтвердити цю інформацію.