Об этом идет речь в аналитическом отчете американского Института изучения войны. Подробнее информирует 24 канал.

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Успехи украинских защитников на линии Сватово – Кременная

В ISW подчеркнули, что украинские защитники, вероятно, добились больших успехов на северо-востоке нашего государства, чем раньше оценивали аналитики. В частности, 27 декабря глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что враг оккупировал 1,6% территории области. Если сравнить с данными ISW днем раньше, то разница составляет около 46 квадратных километров.

Украинские войска, вероятно, освободили Двуречную, Новомлынск и Тавильжанку на северо-востоке Харьковской области и Коломыйчиху в Луганской области, учитывая, что как российские, так и украинские источники сообщали об обстреле Россией этих населенных пунктов 27 декабря,

– отметили в Институте изучения войны.

Как отметили аналитики, недавно известный российский милблогер сообщил, что украинские военные захватили опорный пункт оккупантов вблизи Краснопоповки. Это примерно 5 километров северо-западнее Кременной.

По оценкам ISW, наши воины, вероятно, продвигались туда по крайней мере с 23 декабря. Вражеские источники утверждали, что украинские силы перегруппировываются и развертывают подкрепления из Харьковской области для возобновления наступательных действий на линии Кременная – Сватово и в городе Кременная. Однако в ISW не могут подтвердить эту информацию.