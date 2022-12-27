После заявления Главнокомандующего волнение и тревога среди украинцев выросли. Так готовы ли оккупанты наступать и насколько к такой угрозе готова Украина – читайте дальше в материале 24 канала.

Обратите внимание 2022 – вспомнить все: как мы выстояли и пережили самый трудный год в истории современной Украины

В первую очередь хотим подчеркнуть – дальше мы будем говорить не абстрактными "все будет хорошо" или "да ничего не будет". Но и "все пропало" тоже не будет. Мы будем говорить о фактах – насколько реальна угроза, каким может быть вражеский замысел и насколько Украина готова этот замысел сломать. Ну и, конечно, мы хотим ответить на главный вопрос – что делать сейчас?

Угроза нового наступления: прогнозы ВСУ и разведки

Валерий Залужный заявил, что россияне готовят около 200 тысяч новых солдат для того, чтобы снова пойти в наступление в следующем году. Генерал отметил, что у него нет сомнений в том, что оккупанты снова попытаются пойти именно на Киев, ведь все вражеские планы в феврале 2022 года провалились.

Однако, по словам Главнокомандующего ВСУ, есть еще 2 возможных направления, которые военное руководство не исключает – Донбасс и Юг.

По словам Залужного, вероятнее всего, враг снова планирует пойти в наступление в феврале 2023 года. По более пессимистичному сценарию – уже в январе, по более оптимистичному – в марте. Однако у Украины уже есть список необходимого вооружения на этот случай, но, как заметил генерал, потребности в дополнительных волнах мобилизации нет – воинов в Украине достаточно.

Именно эти заявления Валерия Залужного и вызвали тревогу общества. Следует отметить, что 17 декабря представитель главного управления разведки МО Украины Андрей Юсов заявил, что признаков формирования ударных групп врага для нового наступления пока нет, однако это не означает, что угрозы нет. Но важно помнить, что украинская разведка отслеживает все действия оккупантов, так что эффект неожиданности у них не получится.

Способна ли Россия обеспечить техникой 200 тысяч мобилизованных

На фоне заявления Валерия Залужного издание Defence Express проанализировало состояние военно-промышленного комплекса России. В частности, стоит отметить, что в России переводят свой военно-промышленный комплекс в режим 12-часового рабочего дня и шестидневную рабочую неделю вместо 8-часовой пятидневной.

Эксперты провели условные подсчеты, основываясь на формировании мотострелковых полков из мобилизованных. Из 200 тысяч оккупантов их можно сформировать около 95. В качестве примера аналитики взяли достаточно бюджетную воинскую часть, учитывая вооружение и военную технику. На один такой полк нужно:

102 боевые машины пехоты;

4 ЗРК "Стрела-10";

4 ЗГРК "Тунгуска";

31 танк;

4 гаубицы "Мста-Б";

18–24 единицы минометов калибра 120 миллиметров;

4 РСЗО "Град".

То есть для обеспечения мотострелковых полков из 200 тысяч мобилизованных России нужно:

2045 танков;

9690 БМП;

1 140 гаубиц;

380 РСЗО "Град";

2280 минометов.

Не будем лукавить. У России есть значительные запасы вооружения и техники, однако и здесь есть одна важная деталь – немало этой техники уже в совсем непригодном состоянии или нуждается в серьезном ремонте. По данным Military Balance, по состоянию на 2021 год у России было:

10200 танков;

1000 разведывательных машин;

8500 БМП;

6 000 БТРов;

7480 артиллерийских систем.

Но стоит учесть, что более 3000 танков Россия уже потеряла за время полномасштабного вторжения, равно как и почти 6000 боевых бронированных машин и почти 2000 артиллерийских систем. Количество оружия, которое сейчас непосредственно используется россиянами, пока неизвестно. То есть, все указывает на то, что у России будут серьезные проблемы с укомплектованием войск.

Крайне сомнительно, что военная оборонная промышленность РФ сможет обеспечить соответствующим комплектом техники 200 тысяч чмобиков. Но это вряд ли означает, что Кремль откажется от своих планов. Просто будут формироваться пехотные части с минимальным количеством бронетехники и артиллерии,

– отмечает издание.

Наступление на Киев: новое вторжение из Беларуси?

24 февраля 2022 года российские оккупанты начали наступление на Киев с двух направлений – с собственной территории, надеясь на быстрый захват Сум и Чернигова и дальнейшее быстрое продвижение на Киев, и с территории Беларуси.

Зашедшие с белорусской территории захватчики сначала оккупировали Чернобыльскую АЭС, а затем начали продвижение вплотную на столицу, захватив, в частности, Бучу, Ирпень, Бородянку и Гостомель. В последнем враг высаживал свой десант. Также оккупанты пытались высаживать десант в Василькове. Захватчики пытались блокировать дороги, хотели захватить Бровары, чтобы оттуда ворваться в Киев. Но прорваться в столицу оккупантам тогда не удалось.

Если враг все же решится снова наступать на Киев, то Беларусь, по всей вероятности, снова может стать плацдармом для этой захватнической операции. Да и не только, ведь Кремль пытается склонить самопровозглашенного белорусского президента Александра Лукашенко к непосредственному участию в войне.

И сейчас не февраль 2022 года. Прежде всего тогда Кремль опирался на эффект неожиданности и наивно верил в то, что украинцы не будут сопротивляться. Еще стоит вспомнить "слово офицера" от министра обороны режима Лукашенко Виктора Хренина о том, что наступления из Беларуси не будет. Это все, что могло сыграть врагу на руку, но героическое сопротивление украинцев перечеркнуло все попытки врага.

Так что козырь и дальше остается в наших руках – украинцы готовы и дальше оказывать сопротивление. Неужели кто-нибудь в этом мире думает, что после всего, что мы пережили и с 2014 года и в этом году, мы дадим заднюю? Такого точно не будет.

Но теперь о более приземленном – за время полномасштабного вторжения существенно возросло количество людей, фактически ставших профессиональными военными. У Украины появились лучшие образцы вооружения, которые предоставляют нам партнеры, которые наши защитники и защитницы научились эффективно использовать. И поток оборонной помощи для нашего государства не уменьшается, а президент Европарламента Роберта Матсола призывает ЕС к увеличению военной поддержки Украины, а США согласовали самый масштабный пакет помощи Украине на 1,8 миллиарда долларов. Партнеры уверены, что для мира нужна победа Украины, а для победы нужна мощная поддержка.

И все же больше хочется поговорить о готовности Украины и украинцев. По состоянию на июль этого года нашу страну защищали в составе различных формирований около 1 миллиона человек, а еще 3 миллиона человек обеспечивали деятельность сектора обороны. То есть количество людей с боевым опытом у нас выросло в разы.

Кроме того, Сухопутные войска ВСУ 23 декабря опубликовали мощные кадры, на которых показали учения военных отдельной президентской бригады имени Богдана Хмельницкого. Украинцы заверили, что Силы обороны Киева готовы к защите северных границ нашего государства.

Защитники Киева готовы защищать северные границы: мощное видео

Волынь, Ровненская и Житомирская области готовы: как наши воины готовятся к возможному наступлению

В комментарии 24 каналу пресс-офицер 100-й бригады Территориальной обороны Сергей Хоминский рассказал, что наши воины полностью контролируют ситуацию на границе с Беларусью. Здесь следует отметить, что протяженность границы в области – более 200 километров.

Сейчас на границе построена в значительной степени уникальная система фортификационных сооружений и обустроена система инженерных заграждений – в частности, минно-взрывных.

С начала полномасштабного вторжения ТрО на Волыни проводит постоянные учения, в частности, отрабатывает стрельбу из разных видов оружия и боевое слаживание. Сергей Хоминский также отметил, что львиная доля бойцов – добровольцы, которые с начала полномасштабной войны пришли в военкоматы и все это время тренируются и закаляют свой боевой дух. Так что если враг осмелится наступать на этом направлении – его ждет очень "горячий" прием. Одно дело отдать приказ о наступлении и даже начать его, другое дело перейти границу и дойти до цели.

Волынская бригада теробороны готова дать отпор агрессору в режиме 24/7. Мы без колебаний будем защищать наше государство и дадим быстрый и эффективный ответ на посягательство оккупантов,

– подчеркнул Хоминский.

Воины на Волыни готовы к любым угрозам / Фото предоставлено 24 каналу

В комментарии 24 каналу глава Ровненской ОВА Виталий Коваль заверил, что ситуация на границе с Беларусью, протяженность которой в регионе составляет 218 километров, полностью контролируется нашими войсками – Вооруженные Силы, Нацгвардия, Госпогранслужба.

Виталий Коваль о ситуации на границе с Беларусью: смотрите видео

В эфире национального телемарафона мэр Житомира Сергей Сухомлин отметил, что в области идет оборудование инженерных позиций, укрепляются линии обороны в районе границы с Беларусью. То есть, как и во всех приграничных районах, там идет подготовка к возможной угрозе. Мэр Житомира заверил, что ситуация в регионе полностью под контролем ВСУ.

В то же время Сухомлин рассказал, что имел возможность встретиться с командиром полка Кастуся Калиновского, созданного белорусами. После присяги Украине этот полк защищает наше государство и сейчас выполняет боевые задания на Востоке. Однако белорусские воины заверили мэра Житомира, что они будут первыми встречать белорусскую армию, если Лукашенко отдаст приказ о наступлении на Украину.

Восточные и Южные крепости: может ли враг начать новое наступление не с Севера

В упомянутом интервью генерал Валерий Залужный отметил, что россияне могут начать новое наступление и не совсем в направлении Киева – враг может сосредоточить свои силы на Юге и Востоке. То есть, этот вариант военное руководство Украины также не исключает.

Сейчас на Востоке и Юге идут основные боевые действия войны, ведь Север еще весной был деоккупирован. То есть там бои продолжаются на постоянной основе. Однако есть ли у россиян новые пути наступления? Их не так много. Особенно на Юге.

К примеру, в Херсонской области русским некуда наступать – попытки вернуться на правобережье Херсонщины будут больше выглядеть как самоубийство, ведь пересечь Днепр, через который удалось едва убежать – звучит нереалистично.

русским некуда наступать – попытки вернуться на правобережье Херсонщины будут больше выглядеть как самоубийство, ведь пересечь Днепр, через который удалось едва убежать – звучит нереалистично. В то же время в Запорожье наши воины постоянно наносят удары по вражеским целям на оккупированных территориях, что часто приводит к тому, что оккупанты умирают еще до того, как дойдут до линии фронта. Наши воины на этом направлении каждый день демонстрируют слаженную и профессиональную работу.

наши воины постоянно наносят удары по вражеским целям на оккупированных территориях, что часто приводит к тому, что оккупанты умирают еще до того, как дойдут до линии фронта. Наши воины на этом направлении каждый день демонстрируют слаженную и профессиональную работу. Относительно Востока – наиболее вероятным сценарием здесь может стать усиление боевых действий в Донецкой области и на западе Луганщины, ведь после провала всех планов Кремля захват этих областей могут задекларировать как "победу" и якобы воплощение главной цели войны в виде "освобождения квазиобразований". Но жесткие бои там продолжаются и сейчас, в частности, в Донецкой области. Бахмут стал одной из самых горячих точек на линии фронта, но город все больше становится крепостью, которая неприступна для оккупантов – все попытки врага захватить город, чтобы продолжить наступление на Донбассе – проваливаются.

Стоит отметить, что по словам Залужного, наиболее вероятным выглядит новое наступление на Киев, ведь на фоне цели России по порабощению нашего государства стремление захватить столицу выглядит как логичный шаг. Однако здесь важно то, что запланировать наступление, начать его и достичь своих целей – кардинально разные вещи. Если проще – "пойти" не совсем значит "дойти".

Международная поддержка Украины только растет

Международные партнеры продолжают поддерживать наше государство. Уровень поддержки не уменьшается, а наоборот – увеличивается. Этому даже не помешает конвертный террор, нацеленный против украинских дипломатов в разных странах мира.

В частности, решение о продлении поставок оружия в следующем году для Украины в этом месяце приняла Италия. Ряд других европейских государств занимается ремонтом военной техники, выделяет средства на те или иные нужды Украины.

Особенно в плане военной помощи следует отметить США. 21 декабря во время визита президента Владимира Зеленского американский лидер Джо Байден заявил, что для того, чтобы был мир, Украина должна победить, поэтому Вашингтон будет продолжать поддерживать украинский народ в борьбе за свободу. В тот же день США объявили о предоставлении Украине ЗРК Patriot и ряда другого оружия и боеприпасов суммарной стоимостью более 1,8 миллиарда долларов.

В то же время, Италия поддержала поставки оружия Украине в следующем году, а другие партнеры также заявляют, что оборонная помощь нашему государству в 2023 году не будет уменьшаться.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что по его ощущениям больше нет табу на тему поставки Украине определенных видов вооружения. То есть наша страна получит все необходимое для победы оружие, однако для этого нужно время. Дипломат привел пример с ЗРК Patriot, который Киев впервые попросил в начале полномасштабного вторжения, однако тогда в Вашингтоне не верили, что война будет продолжаться долго, поэтому предоставлять системы Украине и проводить трехмесячные учения для наших военных считали ненужным.

Что сейчас может сделать каждый из нас

В первую очередь, хоть говорить проще, чем сделать, но если вас тревожит тема угрозы нового наступления – нужно бороться с паникой. Лучше всего этому способствуют действия. То, что каждый из нас сейчас может делать:

Поддерживать украинскую армию – морально и материально. Не обходите вниманием сборы на нужды воинов, поддерживайте своих друзей или подруг и знакомых, которые сейчас воюют;

Если есть возможность – посещайте разного рода обучения, которые сейчас проводят благотворительные организации. Курсы тактической медицины – хорошее начало.

Также (опять же, если есть возможность, время и желание) не лишними будут обучающие стрельбы.

И что едва ли не самое важное – заботьтесь о своей информационной гигиене. Доверяйте только проверенным источникам информации, ведь в информационном пространстве много информации, которая может навредить. Например, на днях ряд телеграм-каналов распространил видео с якобы белорусско-украинской границы, где видно немалое количество техники. Многие украинцы распространяли эти видео, мол, "вот-вот нападет Беларусь", однако эти кадры оказались фейком.

Информационная гигиена – это то, что всегда актуально, так что курсы медиаграмотности, которые можно пройти бесплатно, никогда не будут лишними, ведь сейчас очень много разной информации, значительная часть которой – фейки, информационно-психологические спецоперации, манипуляции и т.д.