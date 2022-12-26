Какие были предпосылки вторжения и как Украина пережила эти страшные испытания – вспоминаем в материале 24 канала.

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Когда на самом деле началась война и каковы были предпосылки

Многие в мире, и даже в Украине, до сих пор ошибочно считают датой начала российско-украинской войны 24 февраля 2022 года. 24 февраля стартовала только очередная фаза войны. На самом деле открытое российское вторжение началось за 8 лет до этого с появлением зеленых человечков в Крыму в феврале 2014-го (а до того Россия много лет вела против Украины гибридную войну, ожидая подходящего момента для нападения). Далее "русская весна" продолжилась попытками "раскачать ситуацию" в Донецке, Харькове, Луганске, Одессе и других городах Украины.

Весной 2014 года в большинстве украинских городов пророссийские силы, усиленные российскими ДРГ, были разгромлены, однако на Донетчине и Луганщине, у которых есть общая граница с Россией, боевики получили возможность закрепиться. Украинские власти после тяжелых дней неопределенности все же решились на проведение крупной антитеррористической операции (АТО) с участием сил Нацгвардии, СБУ, ВСУ и добровольцев. Силы АТО, которым пришлось учиться на ходу, нанесли российским террористам и присоединившимся к ним местным маргиналам серию поражений. Террористы начали оставлять захваченные города под давлением украинцев.

Позорный Минск

Российское командование осознало, что его первоначальный план провалился и надежды на то, что "народ Донбасса массово восстанет против киевской хунты" не оправдались, а потому изменило тактику – в Украину были введены регулярные части российской армии, которые прикрывала мощная российская артиллерия. Командование АТО этого не ожидало и допустило ряд ошибок, следствием чего стало оцепление украинских войск под Иловайском. В тех боях Украина понесла трагические потери и вынуждена была перейти к обороне.

Следствием болезненного поражения на поле боя стало также заключение Минских договоренностей – при посредничестве Франции и Германии, больше похожего на давление и игру на стороне Путина. Первый вариант – так называемый Минск-1 – носил декларативный характер и не содержал какой-либо конкретики, позиция Украины заключалась лишь в том, чтобы выиграть время.



В 2015 году Владимир Путин, Ангела Меркель, Франсуа Олланд и Петр Порошенко подписали декларацию в поддержку "комплекса мер по выполнению минских соглашений" / фото Getty Images

Впрочем, украинская армия тогда банально ничего не могла противопоставить россиянам, кроме боевого духа и отваги. У врага было значительное преимущество в людях и технике. Следствием стало новое поражение защитников Украины – в начале 2015 года россияне срезали так называемое "Дебальцевское выступление" и оккупировали значительную часть Донбасса.



Бои за Дебальцево, 2015 год / скриншот из видео Jeffery Veitch

После этого президента Порошенко заставили подписать позорный Минск-2, который предусматривал превращение оккупированных Россией Донецка и Луганска с окрестностями в "новое Приднестровье". Украина должна была юридически зафиксировать этот факт в законодательстве, изменить Конституцию и примириться с существованием террористического анклава на собственной территории.

Порошенко даже согласился на печально известную "формулу Штайнмайера", которая предусматривала передачу Украине контроля на границе с Россией только после "выборов" в ОРДЛО. Он пытался убедить общество, что это "победа", однако Верховная Рада включила "защиту от дурака" и не позволила этому плану стать реальностью и заблокировала ратификацию Минска-2.

Другие минские соглашения в последующие годы стали оружием России и инструментом давления на Украину. Позже это прямо признает Путин, когда в феврале 2022 года, на пресс-конференции с Макроном, за несколько недель до большого вторжения, займется публичной вербальной некрофилией и скажет "нравится – не нравится, терпи, моя красавица".

Ни мира, ни войны

После Минска-2 война на Донбассе перешла к так называемой "холодной фазе" с "окопной войной" и локальными противостояниями. Крупнейшими из них стали бои за Марьинку и за так называемую "Авдеевскую промку", однако, они не меняли общей ситуации, но остановили распространение заразы "русского мира" дальше на весь Донбасс. ВСУ даже удалось восстановить контроль над некоторыми населенными пунктами, находившимися в так называемой "серой зоне".

Это были те же "где вы были 8 лет". За это время Россия на оккупированных территориях устроила марионеточные "ДНР" и "ЛНР" и организовала глобальный "дерибан". Оккупированные территории превратились в зону новых средних веков и экспериментов над людьми, а его жители – в заложников.

2019 год в Украине стал временем перемен. Программа Владимира Зеленского предусматривала достижение мира для Украины и разрешение конфликта с Россией путем переговоров. Эта позиция резко контрастировала с заявлениями его предшественника Петра Порошенко, который на словах декларировал, что "мирного решения не будет", а на самом деле имел сомнительные отношения с эмиссаром Путина – Виктором Медведчуком и другими лоббистами "русского мира", перестраивал собственную "вертикаль" и личный культ, закрывал глаза на коррупцию и торговлю с оккупированными территориями. Несмотря на значительные успехи, такие как, например, преодоление табу от США на поставку Украине летального оружия, он все же недостаточно сделал для укрепления обороноспособности страны, в частности реализации ракетной программы и построения оборонных линий на границе с Россией.

Президент Зеленский получил тяжелое наследство / фото Getty Images

В Москве миротворческие инициативы президента Зеленского объяснили, как слабость и активизировали давление на Украину, целью было заставить ее выполнять Минск-2 в российской трактовке, признать российскую оккупацию Крыма и навязать Украине автономию ОРДЛО, где бы сохранили свое влияние российские марионетки, а значит – и сама Россия.

К счастью, украинские власти вовремя рассмотрели опасность со стороны России и приняли меры. Украина категорически отказалась от российских ультиматумов, а ее новый президент громко заявил, что суверенитет государства не предмет торгов. Зеленский, желавший быть "президентом мира", вынужден был стать "президентом войны".

Украина готовится

Украина активизировала усилия на дипломатическом фронте, пытаясь напомнить о существовании "Будапештского меморандума" и наполнить реальными делами аморфную деятельность общества "обеспокоенных государств".

Важно Что дал Украине Будапештский меморандум

Важно! Ускорились и изменения в армии, в 2019 году командование Сухопутных войск возглавил генерал-лейтенант Александр Сырский (ранее командовал силами АТО/ООС), в августе 2020 года военную разведку ГУР возглавил 34-летний полковник Кирилл Буданов, в июле 2021 года во главе ВСУ стал Валерий Залужный, Сергей Шаптала возглавил Генеральный штаб, в августе того же года командующим Воздушными силами назначен генерал-лейтенант Николай Олещук, Десантно-штурмовые войска возглавил Максим Миргородский, в январе 2022-го Нацгвардию возглавил генерал Лебедь. Сейчас именно с этими полководцами связывают успехи по отражению российского нашествия.

В 2014 году украинскую армию пришлось создавать практически с нуля в условиях войны (при Януковиче ВСУ фактически были уничтожены российскими агентами в армии и Минобороны). Это был чрезвычайно сложный и кропотливый эксперимент, который при всех неурядицах и проблемах дал успешные результаты. ВСУ получили большее финансирование и лучшее обучение (в частности, при активной помощи стран НАТО), был наведен порядок в логистике, управлении и координации войсками, появились новые образцы вооружения (с весны 2021 года в ВСУ уже стояли на боевом дежурстве БПЛА Bayraktar TB2) и новые подходы.

Большая война на пороге

Россия тоже не сидела без дела. Москва направила на модернизацию своих вооруженных сил деньги, полученные от сверхдоходов от продажи нефти и газа. К счастью, значительная часть этих денег была буквально зарыта в землю (например, для создания сети бункеров Путина) или вообще разграблена коррумпированными подрядчиками-олигархами и не менее коррумпированными генералами. Впрочем, на бумаге российская армия была грозной силой с репутацией второй в мире и официально 5-ым бюджетом, с которой нужно было считаться всем. Россия этим активно пользовалась и действовала с позиции силы и делала это очень свысока.

Завершение объявленной модернизации в РФ назначено на 2018 – 2019 года, после чего россияне, по оценкам главнокомандующего ВСУ Залужного, начали активно готовиться к вторжению в Украину. Россия и ее сателлит Беларусь начали регулярно проводить военные учения на границах с Украиной. Так, зимой 2021 года россияне собрали группировку в 150 тысяч человек. Эксперты уже тогда назвали это репетицией вторжения, а украинские власти осознали неотвратимость большой войны.

Украинские воины проходят боевую подготовку / фото Генштаб

Впрочем, тогда никто не мог представить себе ее масштабов. Большинство экспертов считали, что Россия начнет операцию на Донбассе с целью уничтожения наиболее боеспособных украинских группировок, подчиненных оперативному командованию "Восток". Главной задачей врага считалось создание сухопутного коридора в Крым.

Осенью 2021 года Россия снова начала собирать войска на границах Украины. Снова под предлогом серии учений на территории России, Беларуси и оккупированного Крыма. Параллельно Россия начала активно давить на Запад, имея целью сделать невозможным его поддержку Украины. Путин и его сателлит Лукашенко спровоцировали каскад кризиса в Европе. Был применен полный набор – от беженцев и искусственного скачка цен на газ до активизации пятой колонны и ядерных угроз.

Важно Слова, доказывающие, что войну против Украины готовят идиоты, невежды и хамы

В декабре и январе западные СМИ начали сообщать о том, что большое нападение России на Украину неотвратимо, а немецкий Bild 4 декабря 2021 года даже опубликовал план вторжения. Западные политики попытались остановить Путина дипломатией. Однако ни звонки, ни личные встречи ни к чему не привели. Путин даже в присутствии президента Франции Макрона угрожал миру ядерной войной, а российские первые лица в один голос заявляли, что это Украина готовит коварное вторжение в "ДНР"/"ЛНР", начала методично выбивать "сепаров" своими "байрактарами", а российская армия подошла к границам не просто так, а для защиты "молодых республик". В количестве 200 тысяч воинов.

Начало вторжения и тот самый страшный день

После провала переговоров в новой версии "челночной дипломатии" западные союзники Украины примирились с войной. ВСУ получили летальное оружие, однако, это были средства для ведения фактически партизанской войны, ведь никто из аналитиков на Западе не давал украинцам никаких шансов. Союзники готовы были принять беженцев и украинское правительство в изгнании, но не были готовы остановить агрессию России.

Утром 24 февраля 2022 года Россия начала новый этап войны против Украины – полномасштабное вторжение.

Первые часы войны, как это было: смотрите видео

Россияне обрушили на Украину весь свой конвенционный арсенал – более 150 крылатых ракет и начали наступление на фронте длиной 2500 километров.



Первые удары по Киеву / фото КГГА



16-этажный дом в Святошинском районе 15 марта / фото ГСЧС

Российские генералы спланировали сразу несколько ударов: на Киев (через территорию Беларуси, ставшей таким образом соучастницей агрессии), на Харьков, на Донбасс и на Херсон, с последующим планом захвата Николаева и Одессы. Одессу также планировалось захватить с помощью десанта с кораблей Черноморского флота. План российского командования предусматривал полное уничтожение ВСУ и завершение войны (в России назвали "специальная военная операция") за 10 дней.

Все, что произошло 24 февраля – это увеличение масштаба. До этого у нас был фронт 403 километра и 232 опорных пункта. А к 24 февраля этот фронт увеличился до 2500 километров. У нас были относительно небольшие силы, но мы вступили в бой. Конечно, мы понимали, что мы недостаточно сильны. Наша задача заключалась в том, чтобы распределить наши меньшие силы таким образом, чтобы с помощью нетрадиционной тактики остановить наступление.

– Валерий Залужный в декабрьском интервью The Economist (литературный перевод Mortis Aeterna).

Россияне были настолько уверены в своей победе, что тащили с собой парадную форму для торжеств на Крещатике и других центральных улицах украинских городов. Они мчались по новым украинским дорогам в походных колоннах, видимо, надеясь, что их будут встречать не как оккупантов, а как освободителей – с цветами.

В декабре 2022 года The New York Times опубликовали огромное исследование первого этапа вторжения россиян, просто шокировавшее уровнем самоуверенности и одновременно бездарности оккупантов. Оказалось, что россияне планировали практически не войну, а карательную операцию. Россия меньше чем за сутки планировала уже захватить Киев, а на вторые сутки вторжения уже овладеть Каневщиной. Россия не ожидала, что ВСУ применят тактику активной маневренной обороны, не будут действовать по принципу "ни шагу назад" и не позволят уничтожить себя в генеральной битве.

Украина достойно встретила вражеское нашествие. Украинское государство не рассыпалось и удивило взвешенностью и последовательностью. Президент и первые лица даже не думали бежать из Киева, чем подали пример всем и вдохновили на сопротивление.

Государственные институты не прекратили работу – в Украине было введено военное положение и объявлена мобилизация, экономика государства была переведена на военные рельсы. С началом активных боевых действий, миллионы украинцев вынуждены были покинуть свои дома и стали беженцами, сейчас примерно 7,8 миллиона украинцев или 20% населения страны находятся за ее пределами, в основном это дети, женщины и пожилые люди.

Жители Ирпеня бегут от россиян, Киевская область, 6 марта 2022 года /

AP Photo/Oleksandr Ratushniak

Хотя эксперты не давали Украине никаких шансов против России, ВСУ были готовы к отражению российского нашествия. накануне вторжения люди и военная техника были рассредоточены и выведены из-под ударов российских ракет и авиации. Россияне били по макетам, правда, не знали об этом и думали, что уничтожили все опорные пункты ПВО и украинские ВВС. Позже, заявлять о полном уничтожении украинских ПВО, ВВС, "байрактаров", HIMARS, станет правилом хорошего тона в российском пропагандистском пространстве.

К теме Какого х*ра вы здесь делаете, оккупанты, – россиян не встретили с цветами в захваченном Геническе

Мир не успел отойти от шока и кадров зверских бомбардировок мирных украинских городов, как появились кадры, как горят вражеские военные колонны, массово гибнут россияне, а живые оккупанты сдаются в плен. Также мир увидел кадры, как встречают оккупантов жители украинских городов – повсюду, от Геническа до Конотопа российских оккупантов встречали не цветами, а проклятиями и советами обязательно иметь в карманах зерна, чтобы те проросли, когда россияне лягут в украинскую землю.

Как украинские женщины встречали оккупантов в Конотопе: смотрите эпичное видео

Уже 24 февраля 2022 года на острове Змеиный в Черном море прозвучала легендарная фраза, ставшая символом сопротивления российской агрессии: "Русский военный корабль, иди на**й". Этот курс определил весь последующий курс российского вторжения.

Смотрите легендарное видео:

Бои за Киев и Харьков

Лучшие силы россиян были брошены на северный плацдарм – враг совершил самоубийственный бросок на Киев через Чернобыльскую зону (в частности, и через самое опасное место на земле – Рыжий лес), высадил масштабный десант в Гостомеле и попытался закрепиться там до прибытия основных сил.

Всего у оккупантов на севере было где-то до 40 тысяч вояков – элита российского войска. Им дали бой простые ребята из терробороны (некоторые из них впервые держали в руках оружие), патрульные полицейские и бойцы Нацгвардии. Они подорвали дамбу в селе Демидово, чем задержали врага и остановили наступление на Киев. Россияне не ожидали жесткого сопротивления и были в шоке. Еще больше они удивились, когда по ним начала работать украинская артиллерия и делать "смерть врагам".

И где они сейчас в Киевской области? Их нет. Почему? Потому что получили...,

– глава патрульной полиции Украины Евгений "Маршал" Жуков дает оценку действиям россиян под Киевом весной 2022 года.

Длинные колонны российской техники запылали огнем, силы сопротивления перерезали логистику оккупантам и заманили их в мышеловку. Оккупанты около месяца пробыли в пригородах Киева практически в полуокружении, не дождались подкрепления (на Сумщине как раз догорали остатки "легендарной" Кантемировской дивизии), а потому вынуждены были позорно бежать, чтобы не потерять не только технику, но и всю свою "северную" армию. Впоследствии этот "маневр" войдет в историю как первый "жест доброй воли".

Мы решили пойти на такой шаг, как жест доброй воли для создания благоприятных условий для переговоров. Мы можем принять серьезные решения во время переговоров и потому президент Путин распорядился вывести войска из региона,

– Пресс-секретарь президента России Песков 6 апреля 2022 года объясняет побег оккупантов из-под Киева.

Россияне оказались настолько бездарными в военном деле, насколько же и кровожадными. Их тактика заключалась в обстрелах гражданских домов и "ковровых бомбардировках". Все это сопровождалось нечеловеческой жестокостью и мародерством.

2 апреля 2022 года мир узнал о Бучанской резне – после бегства россиян из пригорода Киева стали известны факты массовых убийств гражданских захватчиками. Впоследствии выяснилось, что Буча – не единственное место преступления, такие же зверства творили россияне и в других оккупированных городах и селах Киевщины – Бородянке, Ирпене, Мотыжине, Макарове. Страшные преступления россиян шокировали мир и заставили говорить о войне, как о геноциде украинского народа. Когда стали известны аналогичные факты в других освобожденных от врага украинских землях, стало ясно, что политика геноцида была спланирована Россией и стала для неприятеля общим трендом.

Геноцид украинцев в Буче / фото AP, Getty Images, AFP, Михаила Палинчака

Провалилось наступление России и под Харьковом. Областной центр, расположенный фактически на границе с Россией, исполнил роль волнореза, разбившего вражеский клин.

Российские войска попытались зайти в Харьков, но понесли огромные потери и сбежали: смотрите видео

Россияне были остановлены на харьковской окружной – тысячи из них сгорели или были убиты именно там, за недели жестоких боев. Россия за поражение решила отомстить мирным людям – несколько месяцев вражеская артиллерия беспощадно била по гражданским кварталам Харькова, особенно от бессилия и ярости оккупантов пострадала Северная Салтовка.

Как оккупанты разрушили Северную Салтовку: смотрите видео

Также был фактически разрушен исторический центр Харькова.

Город выстоял и не покорился врагу, однако большая часть Харьковской области оставалась оккупированной – Россия рассчитывала, что эти земли станут плацдармом для нового наступления на Харьков, а затем и на Киев.



Харьковчане прячутся в метро во время массовых бомбардировок / фото Суспільне

Бои за Мариуполь

Еще одним направлением наступления россиян стал юг Донбасса – там оккупанты объединились со своим экспедиционным корпусом, базировавшимся в "ДНР", и вместе нанесли мощный удар по группировке украинских войск. Силы обороны организованно отошли в Мариуполь. 1 марта полумиллионный город оказался в осаде.

Враг бросил на штурм Мариуполя значительные силы и не думал считаться с потерями ни своими, ни чужими. Россияне прибегли к массовым бомбардировкам Мариуполя и обстрелам земли и воздуха. Жертвами оккупантов стали тысячи гражданских.

Смотрите документальный фильм о Мариуполе:

Россию это не останавливало – она намеренно обстреливала детские дома, школы и больницы, прямой наводкой из танков била по домам и просто расстреливала людей на улицах. 16 марта российская авиация убила около тысячи человек (в основном женщин и детей), нашедших убежище в Мариупольском драмтеатре – российских летчиков не остановили огромные надписи "Дети", которые видно было даже из космоса.

Всего в результате военных преступлений россиян погибли более 20 000 жителей Мариуполя. Впрочем, эта цифра может быть значительно больше, ведь город и сейчас находится под контролем врага, который всеми силами пытается скрыть следы своих преступлений.

Защитники города были в меньшинстве и были вынуждены сражаться в условиях оцепления. Впрочем, бойцы ВСУ, полка "Азов", нацгвардейцы, морпехи и бойцы терробороны организовали эффективную оборону Мариуполя и сковали значительные силы россиян. Благодаря этому было выиграно время – враг, имея в тылу такой мощный очаг сопротивления, физически не мог разворачивать новые операции. Мариуполь стал символом несокрушимости украинцев, а еще боли и надежды.

Героическая оборона Мариуполя – это сплошные уличные бои, огненные смерчи от россиян и подвиг украинцев. Оккупанты забрасывали защитников города своими телами и метр за метром выжимали их с позиций. Украинцы вынуждены были отступить на территорию завода "Азовсталь" и превратить его в легендарную крепость.

Вопреки всему "Азовсталь" держалась. Россия множество раз рапортовала о "победе", но каждый раз это оказывалось ложью – героические защитники Мариуполя совершили подвиг и сделали невозможное. Страшные бои продолжались весь апрель и только в середине мая истощенные украинцы вынуждены были прекратить сопротивление.

"Свет победит" / легендарное фото Дмитрия Казацкого

20 мая последние защитники крепости "Азовсталь" сложили оружие. Среди них – командир Денис Прокопенко, его заместитель Святослав Паламарь и майор морпехов Сергей Волынский. Они вместе с 2 000 побратимами попали во вражеский плен.

Сейчас многие из них уже на свободе – Украина не бросает своих и сделала все, чтобы освободить героев. И хотя во вражеских подвалах остается еще много украинских защитников, украинские власти делают все возможное, чтобы вернуть всех. К сожалению, уже не увидят украинского свободного неба несколько десятков пленных защитников Мариуполя, которых Россия зверски убила в Еленовке.

Это военное преступление стало очередным подтверждением того, что Россия совершает спланированный геноцид. Ответственности за это врагам не избежать. Как не скрыть и свои преступления в Мариуполе и других городах и селах Украины.

Ситуация на Юге

Несмотря на яростное сопротивление украинцев, Россия все же смогла добиться успехов на Юге. 24 февраля враг прорвался через Чонгар из оккупированного Крыма в материковую Украину. Значительную роль здесь сыграли десанты россиян и, похоже, не обошлось без измены (россияне знали о минных полях на админгранице с Крымом и смогли избежать ловушек).

За считанные часы россияне захватили Геническ, Скадовск, Каховку, Новую Каховку, Таврийск, установили контроль над стратегическими объектами – Каховской ГЭС и Северокрымским каналом.

Успешное десантирование россиян создало ситуацию, когда значительные силы защитников Украины, находившихся от Чонгара до Херсона, фактически оказались в ловушке.

Украинцам пришлось прорываться с боями и под обстрелами артиллерии и авиации россиян в Херсон и через Антоновский мост эвакуироваться на правый берег Днепра. В это время на мосту и его окрестностях уже действовали вражеские ДРГ. Уже 1 марта враг установил полный контроль над Херсоном.

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Март-2022 – жители оккупированного Херсона вышли на митинг / фото из соцсетей

Россия попыталась развить успех и захватить так же стремительно и Николаев. Впрочем, силы обороны отошли от шока первых дней и смогли надлежащим образом организовать оборону. Российские десанты были разгромлены, а ВСУ начали наносить контрудары по наступавшему врагу. Большую роль в том, что наступление врага было остановлено, сыграла артиллерия и персонально – турецкие беспилотники "Байрактар ТВ-2".

Уже 7 марта весь мир узнал о Чернобаевке – там на военном аэродроме впервые загорелись российские вертолеты и другая техника. Впоследствии история повторится, а потом снова и снова – всего до ноября 2022 года, когда россияне сбегут из Чернобаевки, силы ВСУ нанесут рашистам там 26 разрушительных ударов и уничтожат сотни единиц техники и живой силы врага, а сам поселок, ранее известный как "куриная столица Украины", станет легендарным.

Поражение России под Николаевом сорвало план врага по захвату Одессы. Россияне так и не решились высадить десант возле Одессы – помешала погода и украинские ПВО, которые уничтожили несколько кораблей Черноморского флота РФ и показали, что легкой прогулки для врага не будет. Россия хоть и захватила стратегически важный остров Змеиный, но испугалась провести десантирование с моря. А после того, как Украина 13 апреля эффектно уничтожила флагман ЧФ РФ – ракетный крейсер "Москва" и превратила российский флот во флотилию, речи о высадке десанта уже вообще не было.

Последняя известная прижизненная фотография крейсера "Москва" / фото из соцсетей

Это событие стало поворотным – уничтожение мощного крейсера вместе с поспешным бегством элитных частей из-под Киева разрушили миф о "второй армии мира" и показали, что Украина не будет повиноваться и не откажется от сопротивления, ведь на чаше весов оказалось существование государства и его народа.

Битва за Донбасс

Системные военные преступления россиян в Украине наконец-то открыли глаза всему миру – люди осознали глобальную угрозу, которую несет Россия. Ответом стало формирование мощной антироссийской коалиции и поддержка Украины оружием. Неоценимой помощью стала передача украинцам мощных натовских гаубиц и САУ, работавших большими калибрами (155 мм) – американские "777", французские "Цезари", польские "Крабы", словацкие "Зузанны" и другие быстро стали фактором на поле боя и важным аргументом ВСУ. Однако это произойдет позже, а май и июнь станут едва ли не самыми тяжелыми для Украины.

Успешное отражение вражеских атак не означало окончательной победы. Она не наступила ни через "2 – 3 недели", ни позже – в мае 2022 года. Тогда Украина фактически исчерпала свой запас снарядов (в частности, советских образцов калибра 152 мм) и ракет и больше не могла эффективно противостоять российской артиллерии.

Россия отошла от "жестов доброй воли" под Киевом и Харьковом и начала большую наступательную операцию на Донбассе. Ее целью было полное оцепление наиболее боеспособных украинских частей (бывших сил АТО/ОСС) благодаря мощным встречным ударам из Луганщины и оккупированных районов Запорожья.

И если российское наступление с Юга захлебнулось на дальних подступах к Гуляйполю, то на севере враг ценой больших потерь установит контроль над большей частью Луганщины. В частности, Россия захватила агломерацию Рубежное-Северодонецк-Лисичанск, предварительно сравняв эти города с землей. Потери россиян были страшными – только при попытке переправы через Северский Донец в районе Белогоровки в начале мая 2022 года оккупанты потеряли около 500 кадровых военных и более сотни единиц техники.

Каждую позицию враг буквально заливал собственной кровью. Не только русской, ведь под нож также пошли так называемые "мобики" – незаконно мобилизованные граждане Украины, после 2014 года оказавшиеся в оккупации в так называемых "ДНР" и "ЛНР". Многие из них, следует признать, были искренними сторонниками "русского мира", любили Путина и были научены ненавидеть каких-то "бандеровцев" и бояться НАТО и гей-парадов. Они первыми легли в землю, за ними вагнеровцы – наемники незаконного бандформирования, глава которого приближенный к Путину бизнесмен с криминальным прошлым – Евгений Пригожин – с началом вторжения получил чрезвычайные полномочия и стал набирать пополнение среди российских зэков и формировать из них отряды штурмовиков (на самом деле – смертников).

К теме История города Бахмут

Следующим крупным городом на пути россиян стал Бахмут – здесь враг завяз и остановился на долгие месяцы, а вместе с ним – и все "большое наступление".

Инициатива переходит к Украине

Летом вместе со ствольной артиллерией Украина наконец-то получила и натовские РСЗО – HIMARS и MARS. Эффективное применение этих мощных систем, способных уничтожать цели на расстоянии до 80 км, изменило ход войны.

С конца июля ВСУ начали активно выбивать "логистику" россиян – на юге были уничтожены мосты через Днепр в районе Херсона и Новой Каховки. Этот шаг фактически изолировал крупную группировку россиян на правом берегу Днепра и превратил его из важного плацдарма для будущего штурма Николаева в ловушку.

Также HIMARS проверили склады оккупантов на Донбассе. У россиян не стало тыла – локации, которые они считали безопасными, внезапно загорелись, в огне были уничтожены сотни захватчиков и их техники, а главное – горючее и снаряды. Без них российская артиллерия уже не могла действовать в режиме огненного вала, а без него армия врага наступать не научилась.

Таким образом, Россия летом 2022 года потеряла стратегическую инициативу и практически везде перешла к обороне. Наступать россияне пытались только под Бахмутом и в районе Донецка. Но и там Россия не преуспела, а потому решила отомстить гражданским – ракетные удары по Одессе, Виннице, Кременчугу, Киеву, Львову и другим городам унесли десятки жизней мирных людей, но ничего не изменили для Москвы на поле боя.

Украинское наступление

Уничтожение российских тылов на востоке и юге Украины кардинально изменило ситуацию на фронтах и создало условия для контрнаступления. Для ВСУ это было большим вызовом, ведь украинцы доказали, что могут эффективно обороняться, однако не имели в своем послужном списке успешных наступательных операций стратегического уровня. Ведь ни под Киевом, ни под Харьковом, ни на острове Змеиный Россия не была разгромлена полностью, ее войска раньше времени отступали, избегая окончательного позора. Это не спасало репутацию "второй армии мира", однако позволяло спасти войско и даже кое-что из техники (в это время Путин, видимо, чувствовал себя словно Черчиль после эвакуации британской армии из Дюнкерка, надеясь вернуться с новыми силами).

Наиболее вероятным местом наступления консенсусно считался юг Украины – 30-тысячная правобережная группировка россиян фактически была в окружении и имела сообщение только понтонами и лодками – для поддержания боеспособности этого было мало. Украинское командование не отрицало планов освободить юг и даже прибегло к военной хитрости – президент и верховный главнокомандующий Владимир Зеленский прямо заявил о начале наступления на Юге, а Минобороны отругало генерала Марченко (героя обороны Николаева) за якобы неосторожное раскрытие плана наступления ВСУ на Херсон в одном из интервью.

Когда Россия нервно готовилась отражать украинский штурм на Юге, наступление началось… на Востоке. ВСУ начали молниеносную операцию в Харьковской области, которая стала полной неожиданностью для россиян. Смелые глубокие рейды мобильной пехоты, быстрое продвижение бронетехники, напоминавшее классические "клины Гудериана", обязательные накрытия "артой" и авиацией шокировали врага и заставили его панически бежать.

Буквально за несколько дней наступательной операции – с 6 по 12 сентября 2022 года – враг был разгромлен. В последующие дни украинцы продолжили наступление, которое длилось еще 3 недели.

Изюм освобожден – смотрите видео:

За это время ВСУ освободили почти всю Харьковщину, в частности, стратегически важные Балаклею, Изюм и Купянск, а также продвинулись дальше на Донетчину, где были освобождены город Лиман и город-монастырь Святогорск. Всего было освобождено от московитов более 500 населенных пунктов – повсюду ВСУ встречали как героев.

Святогорск освобожден – смотрите видео, как встречают ВСУ:

Россия в этих боях потеряла немало солдат и почти тысячу единиц техники – это был страшный разгром. Интересно, что Путин в то время, как его вояки погибали или бежали куда глаза глядят, устроил торжества по случаю дня основания киевским князем Москвы – с салютами и запуском большого смотрового колеса (которое, как и положено, быстро сломалось). Так же сломалась российская военная машина – в дни контрнаступления ВСУ на Слобожанщине это стало очевидно всему миру.

Паника в России

Военное поражение стало шоком для России. Чтобы нивелировать его последствия хотя бы в информационном поле и успокоить "глубинный народ", московиты решили прибегнуть к откровенному военному преступлению – начали атаки на гражданскую украинскую инфраструктуру. Первыми мишенями российских ракет стали подстанции в Харьковской области. Удары по ним вызвали на несколько часов блекаут в Харьковской и Сумской областях.

Россия впоследствии масштабирует эти практики и применит для их реализации свое новое оружие – иранские дроны-камикадзе "Шахид-136" или "Герань-2". Украинцы дали беспилотникам свое название – "мопед" – за характерный звук в небе, напоминающий звук двухколесного транспортного средства.

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Осенью 2022 года "мопеды" и крылатые ракеты станут основным оружием россиян в войне. Начиная с октября, Россия совершила несколько масштабных атак по объектам гражданской критической инфраструктуры и преследовала цель спровоцировать гуманитарную катастрофу в Украине.

Впрочем, этот план провалился. Блэкаута не произошло, построенные так, чтобы пережить ядерную войну, объекты выдержали. Более того, мир увидел варварские методы ведения войны россиянами и решился вооружить ВСУ современными образцами ПВО – на вооружении украинцев быстро появились натовские ракетные системы (NASAMS, "Кротоль", IRIS-T и т.д., на подходе – ЗРК PATRIOT). С каждым новым ударом Россия наносила меньший ущерб, а украинские ПВО набивали опыт и демонстрировали уникальные результаты. При этом ракет у Украины становится все больше, а россияне уже практически исчерпали весь арсенал и сейчас вынуждены отстреливать последние запасы или ждать, когда подсанкционные заводы фактически в кустарных условиях соберут новые крылатые ракеты.

При этом сама российская ПВО день за днем получает "приветы" от украинцев. Сначала это были осторожные удары по приграничным с Украиной военным объектам захватчиков или целям в оккупированном Крыму (один из таких ударов создал культовый мем про "Совсем не хочу уезжать из Крыма"). Далее были уже откровенно издевательские удары по аэродромам стратегической авиации в сердце России – под Рязанью и Саратовым.

Украинцы подошли к вопросу возмездия врагу творчески и преуспели не только на поле боя, но и в информационном пространстве. Издевательская атака 8 октября на Керченский мост (в России эту незаконную временную архитектурную форму ошибочную называют "Крымским"), которую подгадали под день рождения Путина, а также охота морских дронов на останки Черноморского флота РФ прямо на рейде Севастополя доказали, что способны достать кого угодно и где угодно.

Мобилизация и Херсон

После болезненного поражения в Харьковской области Путин решился объявить об открытой мобилизации россиян на войну. На самом деле мобилизация была и раньш – буквально с первых дней на войне оказались не только контрактники, но и призывники (они бездарно погибали, попадали в плен и сеяли панику среди оккупантов). Уже после первых поражений россияне развернули скрытую мобилизацию, однако, больше надеялись на вербовку добровольцев, чем на набор москалей-рекрутов.

В сентябре 2022 года стало понятно, что "специальная операция" полностью провалена, поэтому Путин 21 сентября объявил о начале так называемой "частичной мобилизации". Сотни тысяч россиян отреагировали на такой шаг бегством за границу, а неудачники, которые не смогли этого сделать, уже через неделю оказались на войне и превратились в пушечное мясо.

По оценкам украинской разведки, "частичная мобилизация" дала России 300 000 потенциальных смертников и пока она не завершена – письменного приказа Путина не существует, есть лишь устное заявление (которое ничего не стоит), поэтому мобилизация продолжается, новая ее волна ожидается в январе-феврале 2023 года. Традиционный призыв в России провалился – у юных подчиненных Путина почему-то нет особого желания умирать за владельца сети бункеров. При этом абсолютное большинство россиян до сих пор поддерживает войну против Украины, такие данные приводит безжалостная социология.

Подземная жизнь и призраки ядерной войны Что известно о тайных бункерах Путина

Российское командование не намеревалось их готовить к военным действиям, а лишь стремилось заткнуть ими возникшие на фронте дыры. Таким образом россияне сохранили воинов, которые уже приобрели в Украине опыт ведения боевых действий, однако пожертвовали "частично мобилизованными" или просто "чмобиками". Те свои задачи выполнили и отдали жизнь за то, чтобы остановить контрнаступление ВСУ. В частности, российское пушечное мясо затормозило продвижение украинцев в Луганской области на севере Донбасса, а также продолжило фронтальное наступление на Бахмут, Авдеевку и Марьинку.

Затыкали "чмобиками" дыры россияне и на юге, в частности, под Херсоном. Под прикрытием "живого щита" из местных жителей Россия эвакуировала свои основные силы с правого берега Днепра и отдала Херсон. В самом городе боев не было, однако, на подступах к Херсону, начиная с лета, шли кровавые стычки – у россиян было несколько эшелонов обороны, штурм которых дался защитникам Украины непросто. Именно постоянное давление ВСУ и перерезанная логистика разрушили план оккупантов превратить Херсон в крепость.

Россия бежит из Херсона – смотрите видео:

11 ноября в город зашли передовые отряды ВСУ – город был освобожден из-под российской оккупации, продолжавшейся с 1 марта 2022 года.

Дырявый ядерный зонтик

Интересно, что еще 30 сентября 2022 года Путин устроил цирк с "присоединением" Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской и 2 районов Николаевской области к России. В Москве по этому поводу устроили "праздник аннексии" при том, что к тому времени оккупанты даже не контролировали полностью ни одну из этих областей, а 11 ноября потеряли единственный захваченный, во время вторжения – 2022, областной центр Украины.

Российские пропагандисты во главе с Медведевым вопили, что Россия пришла навсегда и распространяет на аннексированные территория не только свои законы, но и ядерный зонтик. Однако это оказалось блефом.

Также стало понятно, что объявлением аннексии Россия приравняла условный Херсон к незаконно аннексированному в 2014 году украинскому Крыму. Полуостров россияне презентовали как определенную "красную линию", которую ни в коем случае нельзя пересекать, впрочем, сначала удачные украинские диверсии в Крыму, а затем освобождение Херсона доказали, что оккупация – временное явление и рано или поздно враг бежит и из Крыма. Важно, что это было понятно не только в Киеве и Москве, но и в Брюсселе и Вашингтоне. В настоящее время союзники Украины открыто говорят о необходимости возвращения Крыма законному владельцу и о том, что цели в Крыму законны для ВСУ. Как, кстати, и на территории России.

Также наконец-то появился консенсус относительно того, что Украина должна победить в войне, а Россия – проиграть. Запад усиливает поддержку Украины и поставляет ей новые образцы оружия, в то время как Россия еще больше углубляется в международную изоляцию и вынужденную автаркию.

Как завершится 2022 год для России – смотрите видео: