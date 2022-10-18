Дроны вместо ракет

За 8 месяцев вторжения Россия практически исчерпала запасы, однако так и не достигла своих целей. В настоящее время ракеты у оккупантов стали большим дефицитом, теперь свой террор против мирного населения Россия реализует благодаря помощи из Ирана. 24 канал рассказывает, как и когда это стало возможным.

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Путин лично летал в июле в Тегеран на поклон к президенту Райси и привез из Ирана беспилотники-камикадзе местного производства. в основном Shahed-136, его старшего, но менее мощного брата Shahed-131 и Mojaher-6.

Вояж Путина стал признанием того, что россияне "проспали" технологическую революцию и не подумали о современных вооружениях. Следствием этого стал провал захватчиков с БПЛА, несмотря на то, что они доказали свою эффективность и необходимость не только в Сирии или Ливии, но и под носом у россиян – в Нагорном Карабахе. Напомним , что БПЛА стала критической проблемой для оккупантов уже в самой Украине, собственно, успешный дебют "Байракторов" в 2021 году на Донбассе и стал последним аргументом для Путина, который решил, что дальше нечего затягивать с вторжением и ждать модернизации ВСУ. В то время как Украина имела современные "Байрактары", у россиян были только собраны из вторсырья разведчики "Орланы".

Уже в середине сентября с ними лично познакомились украинские ПВО, 13 сентября шахида впервые сбили в Харьковской области, через десять дней украинцы приземили Mohajer-6, впоследствии стаи дронов-камикадзе начали терроризировать юг Украины, в частности, Одессу и Николаев. В октябре оккупанты начали запускать иранские дроны с территории Беларуси.

Двигатель действительно от мопеда

Shahed-136 – это баражирующий боеприпас, весом 200 килограммов (боевая часть – 50 килограммов) и размахом крыльев в 2,5 метра. Иран активно применял эти БПЛА для атак по Израилю на суше и в море, а также вооружил шахидами своих прокси – йеменских хуситов для терактов против Саудовской Аравии.

Shahed-136 – относительно примитивный, однако, достаточно эффективен БПЛА. Это тот случай, когда недостатки внезапно стали преимуществами, отсталые технологии сделали его менее уязвимыми для современных средств радиоэлектронной борьбы, а работа на низкой высоте усложнила задачу ПВО. Видео атак шахидов на центр города Киева 17 октября показывает, что они летят низко и уязвимы даже для автоматического стрелкового оружия.

Shahed-136 стал последней надеждой России / фото МО Ирана

Дроны запускают из специальных контейнеров, которые монтируют на обычные грузовики, поэтому их трудно идентифицировать со спутников. Есть информация, что операторами шахидов являются иранские военные, параллельно обучающие работе БПЛА россиян. В телеграмм-каналах проскакивали также сообщения о поражении центров управления дронами ВСУ, однако, поскольку они расположены глубоко в тылу, доказательств этого нет.

Украинцы уже дали иранской разработке свое название – "мопед" – за характерный звук этого БПЛА в небе. Дело в том, что двигатель этого дрона – действительно от мопеда. Это иранская копия китайского 2-тактного двигателя MD 550 или 3W мощностью 50 литров в секунду (в свою очередь китайский двигатель является копией британского). В Китае эти двигатели использовали для мопедов или скутеров, а в Иране местные инженеры пристроили на дроны.

Также "шахид" получил и другие псевдо — "балалайка" (из-за формы), "херань" (фонетическое улучшение) и стал одним из вариантов "бл*дини".

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Военный аналитик Александр Коваленко считает, что "шахиды" в Иране не производятся в промышленных количествах и называет их производство фактически кустарным. Впрочем, похоже, что Иран все же сумел или планирует "клепать" немало "мопедов". Президент Зеленский в обращении к G7 11 октября подчеркнул, что Россия заказала у Тегерана 2400 БПЛА. По оценкам министра обороны Украины Алексея Резникова, сейчас у оккупантов есть примерно 300 таких машин, более сотни Россия уже использовала (американские СМИ в августе писали, что Россия приобрела первую партию – 1000 штук).

Как распознать дрон-шахид и как противодействовать / Инфографика 24 канала

Почему на них надписи "Герань"

В России иранские дроны получили новые названия – "Герань-1" и "Герань-2". Объяснений в такой локализации несколько. Во-первых, иностранные виды вооружения в армии традиционно получают новую номенклатуру, во-вторых, такой ход, по мнению, россиян должен отвести все подозрения от Ирана. Однако, конечно, не отвел. Уже первые сбитые "герани" четко показали иранский след, а именно – иранская маркировка всех основных деталей

По форме они совсем не похожи на округлые листья герани, однако, эта "Герань" несколько созвучна фонетически с Ираном.

Помимо кириллических букв на фюзеляже иранский дрон получил некоторые российские "улучшения". Как пишет военный эксперт Коваленко, на Shahed-136 в России была поставлена ​​система навигации "ГЛОНАС". Такое нововведение стоило места для 20 килограммов взрывчатки (из 50 килограммов), однако повысило точность и дальность полетов.

Как противодействовать дронам – смотрите видео:

Если первые мопеды летели из Крыма, Черного моря или оккупированной части Херсонской области на расстояние до 200 километров, то с апгрейдом дальность выросла в разы. Благодаря этому дрон-камикадзе имел эффект неожиданности в Белой Церкви. При этом Коваленко отмечает, что апгрейд все равно не позволяет управлять дроном в режиме реального времени и маневрировать, поэтому он так же остается уязвимыми.

Россияне применяют шахиды массово и запускают десятками за раз, часто – в комбинации с ракетами, таким образом, БПЛА выполняет функцию собственно ракеты-террориста, хотя задумывался иранцами как средство поражения техники и ПВО.

Например, 17 октября, оккупанты выпустили около 3 десятков дронов, из них только 5 долетели до Киева и нанесли ущерб (было разрушено историческое здание в центре столицы Украины, 5 человек погибли, среди них – женщина на 6 месяце беременности), остальные дроны были сбиты.

Иранские лжецы

Иранское происхождение "герани" изначально не являлось тайной ни для кого. Еще летом о "тайной продаже" 1000 штук написало издание The Washington Post. На прошлой неделе снова The Washington Post написало о продаже Ираном новой партии ударных дронов (вместе с баллистическими ракетами Fateh-110 и Zolfaghar). Как и летом, так и сейчас Иран говорит "мопед не мой" упорно все опровергает, даже несмотря на то, что Украина ткнула Тегеран носом в обломки дронов.

Исламская Республика Иран не предоставила и не будет предоставлять ни одно оружие для использования в войне в Украине. Мы считаем, что помощь в вооружении любой стороне конфликта продолжит войну, и мы не считаем войны правильными ни в Украине, ни в Афганистане, Сирии или Йемене,

– глава иранского МИД Хосейн Амир-Абдоллахиян опровергает неопровержимое.

Конечно, Ирану никто не верит и в ближайшее время против государства-террориста, который к тому же стал руководством России, введут новые санкции. Интересно, что Украина до сих пор не разорвала с Ираном дипломатические отношения, несмотря на откровенные недружественные шаги и фактический отказ Тегерана признавать свою вину за уничтожение украинского гражданского самолета Boeing 737 в 2020 году.





Министр иностранных дел Украины призывает мир наказать Иран за соучастие в агрессии / Скриншот

Фактически, ныне Иран вместе с КНДР и Беларусью являются теми государствами, которые поддерживают агрессивную войну России против Украины и геноцид украинцев, составляющей которого именно ракетный/дроновый террор. Таким образом, на скамье подсудимых на будущем Международном трибунале придется резервировать новые места для иранских фундаменталистов

Россию это не спасет

Дроны в первые дни стали неожиданностью для украинского ПВО, однако довольно быстро наши воины поняли, как с ними бороться. Здесь большую помощь Украине оказали коллеги из Израиля (передали собственные разведанные о шахидах, давно с ними знакомые) и Запада (системы ПВО, антидроновые системы и средства РЭБ).

Важная деталь На одном из дронов, атаковавшего Киев, была надпись "За Белгород"

Ставшие "геранями" шахиды? следует признать, нанесли Украине немалый вред – от их ударов уже погибли несколько десятков мирных украинцев и потрясены объекты критической инфраструктуры. Однако ни о каком критическом изломе говорить не приходится. Иранские дроны на вооружении российской армии не способны изменить ситуацию на фронте/ Там Россия терпит катастрофические потери.

Всю ночь и все утро враг устраивает террор мирного населения. Дроны-камикадзе и ракеты атакуют всю Украину. В Киеве есть попадания в жилой дом. Враг может ударить по нашим городам, но нас сломать не удастся. Оккупантов ждет только справедливое наказание и осуждение будущих поколений. На нас – победа,

– Зеленский в обращении 17 октября.

Уничтожение кирпичного дома начала 20 века и гибель гражданских являются болезненным ударом, однако, это никоим образом не улучшит жизнь херсонской группировке оккупантов и не научит "мобика" военному делу и совершенно точно не превратит его портянки в тактические носки.

Как и чем Украина будет закрывать небо от российских ракет

Более того, с каждым днем ​​ВСУ учатся эффективнее противодействовать "гераням" и уничтожать их. Также с каждым днем ​​растет поддержка Украины. после массовых бомбардировок Украины 10 и 11 октября цивилизованный мир принял ряд решений, которые фактически позволят Украине "закрыть небо" и предотвратят или сведут к минимуму эффект применения дронов-камикадзе.

Украина готовит сюрприз оккупантам

Ну а Россия упрямо забывает, что она начала игру, в которую могут играть двое. На это ей намекнули в Укроборонпроме и фонде "Повернись живим". Специалисты концерна сообщили о завершении успешных испытаний ударного дрона собственного производства.

Украинский ударный БПЛА по всем параметрам обходит шахидов, имеет 1000 килограммов веса и 75 килограммов боевой части, способен преодолевать расстояние в 1000 километров и стать настоящим ужасом для "русского военного ПВО".

Россия атаковала Киев иранскими дронами-камикадзе смотрите видео: