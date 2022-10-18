Дрони замість ракет

За 8 місяців вторгнення Росія практично вичерпала свої запаси, проте, так і не досягла своїх цілей. Наразі ракети в окупантів стали великим дефіцитом, тепер свій терор проти мирного населення Росія реалізує завдяки допомозі з Ірану. 24 канал розповідає, як і коли це стало можливим.

Читайте також У бік Києва вранці летіли 28 дронів, більшість з них збили

Путін особисто літав у липні до Тегерану на уклін до президента Райсі та привіз з Ірану безпілотники-камікадзе місцевого виробництва – в основному Shahed-136, його старшого, проте менш потужного брата Shahed-131 та Mojaher-6.

Вояж Путіна став визнанням того, що росіяни "проспали" технологічну революцію й не подумали про сучасні озброєння. Наслідком цього став провал окупантів з БПЛА, попри те, що вони довели свою ефективність та необхідність не тільки в Сирії чи Лівії, але й під носом у росіян – в Нагірному Карабасі. Нагадаємо, що БПЛА стала критичною проблемою для окупантів вже в самій Україні, власне, успішний дебют "Байрактарів" у 2021 році на Донбасі й став останнім аргументом для Путіна, який вирішив, що далі нема чого затягувати з вторгненням та чекати модернізації ЗСУ. У той час, як Україна мала сучасні "Байрактари", у росіян були лише зібрані з вторсировини розвідники "Орлани".

Вже у середині вересня з ними особисто познайомились українські ППО, 13 вересня шахіда вперше збили на Харківщині, за десять днів українці приземилили Mohajer-6, згодом зграї дронів-камікадзе почали тероризувати південь України, зокрема, Одесу та Миколаїв. У жовтні окупанти почали запускати іранські дрони з території Білорусі.

Двигун справді від мопеда

Shahed-136 – це баражуючий боєприпас, вагою 200 кілограмів (бойова частина – 50 кілограмів) та розмахом крил у 2,5 метри. Іран активно застосовував ці БПЛА для атак по Ізраїлю на суходолі та в морі, а також озброїв шахідами своїх проксі – єменських хуситів для терактів проти Саудівської Аравії.

Shahed-136 – відносно примітивний, проте, доволі ефективний БПЛА. Це той випадок, коли недоліки раптово стали перевагами, відсталі технології зробили його менш вразливими для сучасних засобів радіоелектронної боротьби, а робота на низькій висоті ускладнила завдання ППО. Відео атак шахідів на середмістя Києва 17 жовтня показує, що вони летять низько та є вразливими навіть для автоматичної стрілецької зброї.

Shahed-136 став останньою надією Росії / фото МО Ірану

Дрони запускають зі спеціальних контейнерів, які монтують на звичайні вантажівки, тому їх важко ідентифікувати з супутників. Є інформація, що операторами шахідів є іранські військові, які паралельно навчають роботі БПЛА росіян. У телеграм-каналах проскакували також повідомлення про ураження центрів управління дронами ЗСУ, проте, оскільки вони розміщені глибоко у тилу, доказів цього наразі нема.

Українці вже дали іранській розробці свою назву – "мопед" – за характерний звук цього БПЛА у небі. Справа в тому, що двигун цього дрона – дійсно від мопеда. Це іранська копія китайського ​​2-тактного двигуна MD 550 або 3W потужністю 50 літрів на секунду (своєю чергою китайський двигун є копією британського). У Китаї ці двигуни використовували для мопедів чи скутерів, а в Ірані місцеві інженери прилаштували на дрони.

Також "шахід" отримав й інші псевдо – "балалайка" (через форму), "херань" (фонетичне покращення) та став одним з варіантів "бл*діни".

Актуально Чи стануть удари іранськими дронами постійною тактикою Росії: пояснення військового експерта

Воєнний аналітик Олександр Коваленко вважає, що "шахіди" в Ірані не виробляються у промислових кількостях й називає їх виробництво фактично кустарним. Втім, схоже, що Іран все ж зумів або планує "наклепати" чимало "мопедів". Президент Зеленський у зверненні до G7 11 жовтня наголосив, що Росія замовила в Тегерану 2400 БПЛА. За оцінками міністра оборони України Олексія Резнікова, наразі в окупантів є приблизно 300 таких машин, понад сотню Росія вже використала (американські ЗМІ у серпні писали, що Росія придбала першу партію – 1000 штук).

Як розпізнати дрон-шахід і як протидіяти / Інфографіка 24 каналу

Чому на них написи "Герань"

В Росії іранські дрони отримали нові назви – "Герань-1" і "Герань-2". Пояснень у такої локалізації кілька. По-перше, іноземні види озброєння в армії традиційно отримують нову номенклатуру, по-друге, такий хід, на думку, росіян мав би відвести всі підозри від Ірану. Проте, звісно, не відвів, вже перші збиті "герані" чітко засвідчили іранський слід, а саме – іранське маркування всіх основних деталей.

За формою вони зовсім не схожі на округлі листки герані, проте, ця "Герань" дещо співзвучна фонетично з Іраном / Скриншот

Крім кириличних літер на фюзеляжі іранський дрон отримав деякі російські "покращення". Як пише воєнний експерт Коваленко, на Shahed-136 у Росії поставили свою систему навігації "ГЛОНАС". Таке нововведення коштувало місця для 20 кілограмів вибухівки (з 50 кілограмів), проте, підвищило точність і дальність польотів.

Як протидіяти дронам – дивіться відео:

Якщо перші "мопеди" летіли з Криму, Чорного моря чи окупованої частини Херсонщини на відстань до 200 кілометрів, то з апгрейдом дальність зросла у рази. Завдяки цьому дрон-камікадзе мав ефект несподіванки у Білій Церкві. При цьому Коваленко відзначає, що апгрейд все одно не дозволяє керувати дроном в режимі реального часу та маневрувати, а тому він так само залишається вразливими.

Росіяни застосовують шахіди масово й запускають десятками за раз, часто – у комбінації з ракетами, таким чином, БПЛА виконує функцію власне ракети-терориста, хоча задумувався іранцями як засіб ураження техніки та ППО.

Наприклад, 17 жовтня, окупанти випустили близько 3 десятків дронів, з них лише 5 долетіли до Києва та наробили шкоди (було зруйновано історичний будинок у середмісті столиці України, 5 людей загинули, серед них – жінка на 6 місяці вагітності), решта дронів були збиті.

Іранські брехуни

Іранське походження "герані" від початку не було таємницею ні для кого. Ще влітку про "таємний продаж" 1000 штук написало видання The Washington Post. Минулого тижня знову The Washington Post написало про продаж Іраном нової партії ударних дронів (разом з балістичними ракетами Fateh-110 и Zolfaghar). Як і влітку, так і зараз Іран каже "мопед не мій" – вперто все спростовує, навіть попри те, що Україна ткнула Тегеран носом в уламки дронів.

Ісламська Республіка Іран не надала і не надаватиме жодної зброї для використання у війні в Україні. Ми вважаємо, що допомога в озброєнні будь-якій стороні конфлікту лише продовжить війну, і ми не вважаємо війни правильними ні в Україні, ні в Афганістані, Сирії чи Ємені,

– очільник іранського МЗС Хосейн Амір-Абдоллахіян спростовує неспростовне.

Звісно, Ірану ніхто не вірить й вже найближчим часом проти держави-терориста, який до того ж став посібником Росії, запровадять нові санкції. Цікаво, що Україна досі не розірвала з Іраном дипломатичні відносини, попри відверті недружні кроки зараз та фактичну відмову Тегерану визнавати свою провину за знищення українського цивільного літака Boeing 737 у 2020 році.





Міністр іноземних справ України закликає світ покарати Іран за співучасть у агресії / Скриншот

Фактично, нині Іран разом з КНДР та Білоруссю є тими державами, що підтримують агресивну війну Росії проти України та геноцид українців, складовою якого є саме ракетний/дроновий терор. Таким чином, на лаві підсудних на майбутньому Міжнародному трибуналі доведеться резервувати нові місця – для іранських фундаменталістів.

Росію це не врятує

Дрони в перші дні стали несподіванкою для українського ППО, проте, доволі швидко наші воїни зрозуміли, як з ними боротись. Тут велику допомогу Україні надали колеги з Ізраїлю (передали власні розвідані про шахідів, адже давно з ними знайомі) та Заходу (системи ППО, антидронові системи та засоби РЕБ).

Важлива деталь На одному з дронів, який атакував Київ, був напис "За Бєлгород"

Шахіди, які стали "геранями", варто визнати, завдали Україні чималої шкоди – від їх ударів вже загинули кілька десятків мирних українців та вражені об'єкти критичної інфраструктури. Проте, ні про який критичний злам говорити не доводиться. Іранські дрони на озброєнні російської армії не здатні змінити ситуацію на фронті – там Росія зазнає катастрофічних втрат.

Цілу ніч і весь ранок ворог влаштовує терор мирного населення. Дрони-камікадзе і ракети атакують всю Україну. У Києві є влучання у житловий будинок. Ворог може вдарити по наших містах, але нас йому зламати не вдасться. На окупантів чекає лише справедливе покарання й осуд майбутніх поколінь. На нас – перемога,

– Зеленський у зверненні 17 жовтня.

Знищення цегляного будинку початку 20 століття та загибель цивільних є болісним ударом, проте, це жодним чином не покращить життя херсонському угрупованню окупантів та не навчить "мобіка" військовій справі та абсолютно точно не перетворить його онучі на тактичні шкарпетки.

Важливо Як і чим Україна закриватиме небо від російських ракет

Ба більше, з кожним днем ЗСУ вчать ефективніше протидіяти "гераням" та знищувати їх. Також з кожним днем зростає підтримка України – після масових бомбардувань України 10 та 11 жовтня цивілізований світ ухвалив низку рішень, які фактично дозволять Україні "закрити небо" та унеможливлять або зведуть до мінімуму ефект застосування дронів-камікадзе.

Україна готує сюрприз окупантам

Ну, а Росія вперто забуває, що вона розпочала гру, в яку можуть грати двоє. На це їй натякнули в Укроборонпромі та фонді "Повернись живим". Фахівці концерну повідомили про завершення успішних випробувань ударного дрону власного виробництва.

Український ударний БПЛА за всіма параметрами обходить шахідів, має 1000 кілограмів ваги і 75 кілограмів бойової частини, здатен долати відстань у 1000 кілометрів і має стати справжнім жахом для "руського воєєного ППО".

Росія атакувала Київ іранськими дронами-камікадзе – дивіться відео: