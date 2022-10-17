Про це 24 каналу розповів головний редактор Defense Express Олег Катков. За його словами, тут питання в тому, наскільки Росія готова використовувати свій ресурс далекобійних ракет.

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Ідеальна зброя для терористичних атак

"Удари такими дронами-камікадзе, крилатими ракетами, зенітно-ракетними комплексами С-300 по наземних цілях – це виключно тероризм", – зауважив головний редактор Defense Express.

На жаль, дрони-камікадзе для терористичних атак – ідеальна зброя,

– підкреслив Катков.

Саме тому наші союзники, зокрема Сполучені Штати, посилено шукають ефективні засоби протидії такій загрозі. Небезпека полягає і в тому, що такі дрони, крім бойової частини, зібрані з цивільних компонентів, які можна "пачками замовляти на AliExpress".

Наразі існують засоби протидії дронам-камікадзе, однак проблема в тому, що засоби для боротьби з ними набагато дорожчі за самі безпілотники. Тож Сполучені Штати шукають такий спосіб протидії, який був би економічно-ефективним.

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Росія атакувала Київ дронами-камікадзе: що відомо

Сьогодні зранку, 17 жовтня, російські загарбники атакували Київ дронами-камікадзе. Унаслідок цього зафіксовано 4 прильоти. У КМДА підтвердили влучання по житловому будинку в Шевченківському районі.

Згодом міський голова Віталій Кличко повідомив, що внаслідок атаки дронами у Шевченківському районі Києва почалась пожежа в нежитловій будівлі. На місці працюють пожежники. Також пошкоджені кілька житлових будинків.

Крім того, радник голови МВС Антон Геращенко повідомив, що знайдено тіло першого загиблого під руїнами житлового будинку в Києві.

На атаку Києва відреагував президент Володимир Зеленський. Він заявив, що ворог може вдарити по наших містах, але нас йому зламати не вдасться.

Додамо, що з'явилася інформація про ймовірну передачу Іраном країні-агресорці нових дронів-камікадзе. Мовиться про безпілотники Arash-2. Ба більше, Іран міг продати Росії балістичні ракети класу "земля-земля" Fateh-110 та Zolfaghar. Вони мають велику руйнівну силу та дальність стрільби, відповідно 300 та 700 кілометрів.