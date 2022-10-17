Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук. На щастя, жертв немає.

Зверніть увагу Внаслідок атаки дронами у Києві стався вибух у житловому будинку: люди можуть бути під завалами

Росія запустила ракету з літака

Сергій Братчук повідомив, що росіяни запустили ракету Х-59 з літака Су-35 з напрямку Чорного моря.

Ракетний удар по Одещині. З напрямку Чорного моря. Літак Су-35. Ракета Х-59. Уражено один з об’єктів інфраструктури. Без людських втрат,

– повідомив Братчук.

Вибух на Одещині пролунав близько 8:18 під час повітряної тривоги.

Ранкові атаки росіян

Уранці 17 жовтня росіяни завдали ракетного удару по Сумщині – під обстріл потрапив Роменський район області. Унаслідок атаки є постраждалі. В ОВА обіцяють повідомити деталі згодом.

Крім того, окупанти атакували Дніпропетровщину, влучивши ракетою в енергетичний об'єкт. Однак силам ППО вдалося збити 3 ворожі ракети – 2 з них над Криворізьким районом, ще 1 – над Нікопольським.

Також росіяни атакували Київ за допомогою іранських дронів-камікадзе. У Шевченківському районі столиці пролунало щонайменше 5 вибухів. Голова Офісу Президента Андрій Єрмак назвав атаку окупантів агонією. Через ці події школи столиці перейшли на дистанційне навчання.

У результаті атаки столиці стався вибух у житловому будинку в Шевченківському районі. Станом на 10:30 вдалося врятувати 18 людей, ще 2 можуть бути під завалами. На місці вибуху триває пошуково-рятувальна операція. Інформацію про загиблих уточнюють.

Варто переглянути – ЗСУ знищили 26 іранських дронів протягом ночі: дивіться відео