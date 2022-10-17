Деталі ранкового обстрілу розповів голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

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За його словами, ворог тероризував Роменський район. На жаль, внаслідок ракетного удару є постраждалі. Він пообіцяв оприлюднити більше деталей згодом.

Яка ситуація на Сумщині

Раніше російські військові обстріляли прикордоння Сумської області. Унаслідок ворожих обстрілів є жертви, а також постраждалі.

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що за 6 жовтня у Сумській області зафіксовано 19 обстрілів. Повідомляється, на території Сумщини всього зафіксовано 170 прильотів.

А 9 жовтня у Миронівській ОТГ внаслідок атаки ворожого дрону загинула людина.

Чи може Росія повторно наступити на Сумську область

У мережі з’явилася інформація, що Росія знову стягує свої війська у сторону Сумської області. Як розповів військовий експерт Олег Жданов, зараз буде активний рух російських військ, зокрема, мобілізованих загарбників.

За словами Жданова, мобілізованих окупантів можуть перекидати на європейську частину. Але це перспектива не завтрашнього дня, а декількох місяців.

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, що російський диктатор Владімір Путін ніколи не відмовиться від своїх намірів захопити всю Україну. Через це в майбутньому існує ризик, що Росія знову посуне на Київ. Але на сьогодні немає загрози, що загарбники знову наступатимуть на Київ.

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