Про це 16 жовтня повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. Він зазначив, що наразі не вистачає потужностей для Шосткинського району.

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"Енергетики намагаються стабілізувати мережу, але для прискорення процесу треба наша допомога. Варто обмежити споживання електроенергії сьогодні до кінця доби та завтра з 8 до 11 ранку", – повідомив Живицький.

Наслідки російських обстрілів

Росія у жовтні масово атакувала енергетичну інфраструктуру України. Через це у низці областей запровадили віялові відключення електроенергії. Це потрібно, щоб зменшити навантаження на мережі й дати змогу енергетикам все відремонтувати.

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