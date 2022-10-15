Під час телемарафону заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко розповів про ситуацію, пов'язану з відновленням електроенергії. За його словами, ракетний удар по критичній інфраструктурі Київщині повинен об'єднати українців знову.

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Мешканців просять заощаджувати електроенергію

Взагалі сьогодні буде важкий день. Дійсно в нас зранку були обстріли енергетичної інфраструктури в Київській області,

– підкреслив Тимошенко.

Він також звернувся до киян і мешканців Київської, Житомирської, Черкаської та Чернігівської областей. Їх він попрохав мінімізувати використання електричних приладів з 17:00 по 23:00.

Тимошенко зазначив, що вже мав розмови з очільниками цих областей, а також мерами міст. Місцева влада пообіцяла, що мінімізуватиме ілюмінацію. Але цього не достатньо, щоб знизити навантаження на мережу. Тож влада покладає надію також на місцеве населення та його розуміння.

Треба сьогодні згуртуватися, тому що дійсно можуть бути відключення, якщо ми не мінімізуємо використання електроенергії в областях і місті Києві,

– наголосив Тимошенко.

Що стосується відновлення роботи енергетичних об'єктів, то над цим з самого ранку працюють відповідні служби. Тимошенко додав, що є певні проблеми, які намагаються усунути. Водночас він вкотре підкреслив, що мінімізація використання електроенергії місцевим населенням дозволить впоратися швидше.

Що відомо про ракетний удар по Київщині

Російські військові близько 07:00 завдали ракетного удару по Київській області. Про це повідомив глава ОВА Олексій Кулеба. Зауважимо, що атаку окупанти здійснили під час повітряної тривоги.

Невдовзі в "Укренерго" надійшло повідомлення. Воно стосувалося самого об'єкту, в який влучили російські загарбники. Як з'ясувалося, вороги атакували енергетичну інфраструктуру Київщини.

У компанії згодом наголосили на тому, що можливе відключення електроенергії. Це пов'язано з ремонтними роботами, які проводитимуть для відновлення повноцінного електропостачання.

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