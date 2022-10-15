Во время телемарафона замглавы Офиса Президента Кирилл Тимошенко рассказал о ситуации, связанной с возобновлением электроэнергии. По его словам, ракетный удар по критической инфраструктуре Киевской области должен объединить украинцев снова.

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Жителей просят экономить электроэнергию

Вообще, сегодня будет тяжелый день. Действительно у нас утром были обстрелы энергетической инфраструктуры в Киевской области,

– подчеркнул Тимошенко.

Он также обратился к киевлянам и жителям Киевской, Житомирской, Черкасской и Черниговской областей. Попросил их минимизировать использование электрических приборов с 17:00 до 23:00.

Тимошенко отметил, что уже разговаривал с руководителями этих областей, а также мэрами городов. Местные власти пообещали, что будут минимизировать иллюминацию. Но этого недостаточно, чтобы снизить нагрузку на сеть. Поэтому власть надеется также на местное население и его понимание.

Надо сегодня сплотиться, потому что действительно могут быть отключения, если мы не минимизируем использование электроэнергии в областях и городе Киеве,

– подчеркнул Тимошенко.

Что касается возобновления работы энергетических объектов, то над этим с самого утра работают соответствующие службы. Тимошенко добавил, что есть некоторые проблемы, которые пытаются устранить. В то же время он подчеркнул, что минимизация использования электроэнергии местным населением позволит справиться быстрее.

Что известно о ракетном ударе по Киевской области

Российские военные около 07:00 нанесли ракетный удар по Киевской области. Об этом сообщил глава ОВА Алексей Кулеба. Заметим, что атаку оккупанты совершили во время воздушной тревоги.

Вскоре в "Укрэнерго" поступило сообщение. Оно касалось самого объекта, в который попали русские захватчики. Как выяснилось, враги атаковали энергетическую инфраструктуру Киевской области.

В компании впоследствии отметили, что возможно отключение электроэнергии. Это связано с ремонтными работами, которые будут производиться для восстановления полноценного электроснабжения.

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