Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

Внимание Враг ночью атаковал Запорожье дронами, под утро – ракетами: попали в объекты инфраструктуры

Ракетный удар по одной из общин области. Все службы работают, спасатели на месте. Предварительно без жертв,

– сообщил Кулеба.

Он также призвал людей оставаться в укрытиях до отбоя тревоги, не фиксировать место попадания и не выкладывать фото и видео в сети.

Враг сегодня продолжил атаковать украинские города. Утром в очередной раз ракетному обстрелу подверглось Запорожье, также оккупанты атаковали город дронами-камикадзе.

Атаки на Киевщину

13 октября враг обстрелял Киевщину дронами-камикадзе, чтобы атаковать объект инфраструктуры. Пожар тушили усиленные наряды спасателей.

В результате атаки пострадавших не было, повреждения получил один объект инфраструктуры.

В результате массированного российского ракетного удара 10 октября в Киеве погибли 7 человек, еще 49 получили ранения. По состоянию на 14 октября, в Киеве 30 пострадавших еще оставались в больницах.

В России фактически подтвердили, что их "военные" цели – мирные люди, поскольку заявили, что попали всюду, куда планировали.

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