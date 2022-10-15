В новый пакет входят как дополнительные боеприпасы для артиллерии и новых ракет, так и внедорожники и медикаменты. В Пентагоне подчеркнули, что новая помощь поступила после последней встречи в Рамштайне .

Важно Байден заявил о выделении новой помощи для Украины на 725 миллионов

Какую помощь для Украины содержит новый пакет на 725 миллионов

Дополнительные боеприпасы для артиллерийских ракетных систем (HIMARS)

23 тысячи 155-миллиметровых артиллерийских снарядов

500 высокоточных 155-миллиметровых артиллерийских выстрелов

5 тысяч 155-миллиметровых выстрелов систем дистанционного противотанкового минирования (RAAM)

5 тысяч противотанковых орудий

Высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM)

Более 200 высокомобильных многоцелевых колесных внедорожников (HMMWV)

Стрелковое оружие

Более 2 миллионов патронов к стрелковому оружию

Лекарства

В Пентагоне подчеркнули, что это беспрецедентная помощь для Украины в области безопасности. В то же время, США будут продолжать работать вместе с союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украине необходимую поддержку