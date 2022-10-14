Соответствующую информацию сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в телемарафоне "Единые новости". По его данным, Украина ожидает и другие системы ПВО.

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Системы ПВО, предоставленные Германией, уже работают

"IRIS еще в мире нет. Германия поставляет его первым в Украину. И эта система уже работает в Вооруженных силах где-то на южном направлении", – заявил спикер Воздушных сил.

По его словам, Воздушные силы ожидают остальные системы, которые планирует поставить Германия.

Следует вспомнить, что 12 октября министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что система IRIS-T из Германии уже прибыла. Министр назвал это новой эрой ПВО. По словам Резникова, это только начало.

Перед этим Германия анонсировала новый пакет помощи для Украины, предусматривающий четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T. Впоследствии глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что Германия уже посылает 1 из 4 ПВО IRIS-T.

IRIS-T представляют собой ракеты малой дальности, которые имеют охлаждающую инфракрасную головку самонаведения и предназначены для уничтожения самолетов, вертолетов, беспилотников, крылатых и баллистических ракет. Подробнее о ПВО читайте по ссылке.

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