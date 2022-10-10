Также в этом пакете должно быть 100 советских танков. Их пришлют из Греции и Словакии по "круговой схеме".

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Германия передаст Украине первую IRIS-T

Глава Офиса Президента Андрей Ермак рассказал, что вскоре Германия предоставит Украине 1 систему противовоздушной обороны.

Планируется поставка первой из четырех обещанных систем ПВО IRIS-T, сообщает Минобороны ФРГ,

– заметил Ермак.

Напомним, что 8 октября министр обороны Германии Кристин Ламбрехт подтвердила предоставление вооружения для ВСУ.

"Противовоздушная оборона – одна из таких отраслей, где необходимо действовать срочно", – отметила глава оборонного ведомства ФРГ.

Ранее госпожа посол Германии Анка Фельдгузен сообщала, что Украина гарантированно получит одну систему IRIS-T в 2022 году. Интересно, что нашему государству должны предоставить версию, которой еще нет на вооружении немецкой армии.

Что такое IRIS-T Это ракеты малой дальности, оснащенные охлаждающей инфракрасной головкой самонаведения. Их запускают из соответствующих пусковых установок IRIS-T SLM. Комплекс предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, крылатых и баллистических ракет. Система имеет дальность действия 40 км и высоты до 20 км.

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