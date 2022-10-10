Також в цьому пакеті повинні бути 100 радянських танків. Їх надішлють з Греції та Словаччини за "круговою схемою".

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Німеччина передасть Україні першу IRIS-T

Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак розповів, що невдовзі Німеччина надасть Україні 1 систему протиповітряної оборони.

Планується поставка першої з чотирьох обіцяних систем ППО IRIS-T, повідомляє Міноборони ФРН,

– зауважив Єрмак.

Нагадаємо, що 8 жовтня міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт підтвердила надання озброєння для ЗСУ.

"Протиповітряна оборона – одна з таких галузей, де необхідно діяти терміново", – зазначила глава оборонного відомства ФРН.

Раніше пані посол Німеччини Анка Фельдгузен повідомляла, що Україна гарантовано отримає одну систему IRIS-T у 2022 році. Цікаво, що нашій державі повинні надати версію, якої ще немає на озброєнні німецької армії.

Що таке IRIS-T Це ракети малої дальності, які оснащені охолоджувальною інфрачервоною головкою самонаведення. Їх запускають з відповідних пускових установок IRIS-T SLM. Комплекс призначений для знищення літаків, вертольотів, безпілотних літальних апаратів, крилатих і балістичних ракет. Система має дальність дії 40 кілометрів та висоти до 20 кілометрів.

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