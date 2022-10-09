Танки та сучасна ППО: постачання підтвердили

Міністерка оборони ФРН Крістін Ламбрехт 8 жовтня підтвердила передавання озброєння Києву. Також Німеччина створює власну нову бронетанкову піхотну бригаду через загрозу безпеці.

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Протиповітряна оборона — одна з таких галузей, де необхідно діяти терміново,

– зазначила глава оборонного відомства Німеччини, підтверджуючи передачу Україні ППО IRIS-T.

Також Крістін Ламбрехт наголосила, що Німеччина готова передати Києву загалом 100 танків із Греції та Словаччини.

Німеччина дбає і про свою безпеку

Через загрози національній безпеці, що серйозно виросли останнім часом, Німеччина створює власну нову механізовану бригаду, яку можна буде оперативно перекинути в Литву в разі потреби.

Як вважає Ламбрехт, Північноатлантичний Альянс також має задуматися про посилення своєї оборони.

Візит Ламбрехт в Україну

До слова, міністерка оборони Німеччини нещодавно відвідала Україну. Це був її перший з початку повномасштабної війни візит в нашу державу. Чиновниця оглядала німецьку зброю, яку країна попередньо передала Україні.

Саме в Одесі, де її застала повітряна тривога, Ламбрех пообіцяла надання Україні сучасної ППО IRIS-T.

Що таке IRIS-T Це ракети малої дальності, які оснащені охолоджувальною інфрачервоною головкою самонаведення. Вони запускаються з відповідних пускових установок IRIS-T SLM. Комплекс призначений для знищення літаків, вертольотів, безпілотних літальних апаратів, крилатих і балістичних ракет. Цікаво, що Україна має отримати версію, якої ще немає на озброєнні німецької армії.

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