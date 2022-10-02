Міністерка оборони Німеччини ховалась в укритті

Вона зустрілася в Одесі зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим. Це був перший візит Ламбрехт в Україну з початку повномасштабного вторгнення.

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Оскільки під час візиту Ламбрехт пролунала повітряна, міністрам довелось говорити про оборону України у бункері. Тривога тривала близько 45 хвилин. Резніков заявив, що росіяни випустили ракету "Калібр", найімовірніше, з корабля.

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Там же у бункері він закликав Ламбрехт надати Україні протикорабельні ракети.

За словами німкені, ситуація показала наскільки важливо швидко поставити перший обіцяний блок наземної системи протиповітряної оборони "Iris-T SLM". Ламбрехт пообіцяла, що постачання відбудеться впродовж кількох днів.

Україна зараз переживає неймовірну кількість авіаударів, і тому так важливо, щоб ми надавали ще більше підтримки з точки зору протиповітряної оборони. У цьому вона може на нас розраховувати,

– сказала очільниця міністерства оборони ФРН.

До слова, систем протиповітряної оборони IRIS-T, які виробляються спеціально для України, немає на озброєнні німецької армії. Україні мають передати 4 системи.

Що таке IRIS-T SLM це зенітний ракетний комплекс середнього радіуса дії.IRIS-T SLM призначений для знищення повітряних цілей. В основному його використовують проти літаків, гелікоптерів, крилатих і навіть балістичних ракет. Головна особливість таких ракет у тому, що вони мають комбіновану систему наведення на ціль, яка поєднує у собі різноманітні цифрові технології. А це гарантує 100-відсоткове влучання у ціль.

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