За даними ЗМІ, вона приїхала в Одесу 1 жовтня. Чиновниця оглянула німецьку зброю, яку країна передала Україні.

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Німецька міністерка прибула в Україну

Крістіне Ламбрехт оглянула німецький зенітний ракетний комплекс Gepard, який Німеччина раніше передала Україні. Міністерка пояснила, що:

ця зброя допоможе нам захистити критичну інфраструктуру від атак російської авіації;

а також відбити російські повітряні нальоти.

Також відомо, що міністерка зустрілась з міністром оборони України Олексієм Резніковим.

Крістіне Ламбрехт пообіцяла, що перша одиниця зенітного ракетного комплексу IRIS-T, яку Німеччина обіцяла передати ЗСУ, надійде в Україну "найближчими днями". Однак точну дату міністерка не назвала.

Ключовий момент зараз полягає в тому, щоб ці атаки (ракетні удари Росії – 24 канал), які націлені проти цивільного населення та використовуються для залякування та вбивств, щоб з цими повітряними атаками можна було боротися,

– повідомила німецька міністерка.

Також Крістіне Ламбрехт пояснила, що Німеччина завжди давала зрозуміти, що не постачатиме зброю самотужки, а координуватиме свої дії з союзниками.

Міністерка оборони Німеччини ховалась в укритті

Під час візиту міністерки до Одеси пролунала повітряна тривога. Саме тому Крістіне Ламбрехт переходила в укриття.

За даними Tagesspiegel, тривога в місті тривала орієнтовно 45 хвилин. За даними міністра оборони України Олексія Резінкова, російські окупанти запускали по місту ракету "Калібр", найімовірніше з корабля.

Що цьому передувало

Раніше Олексій Резніков в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив, що в Україну приїхала людина, але хто вона та яка мета візиту, міністр пообіцяв розповісти 2 жовтня.

Очільник Міністерства оборони України також говорив, що наступного тижня наша країна отримає новий пакет допомоги. Проте про яку допомогу мовиться міністр не сказав.

Окрім того, варто зауважити, що 1 жовтня набув чинності закон про ленд-ліз від США. Документ, який його затверджує, президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав 9 травня.

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