Настав момент, якого так чекала Україна. Так, сьогодні, 1 жовтня, запрацювала програма ленд-лізу для України.
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Запрацював ленд-ліз для України
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук зауважив, що це означатиме більше зброї для України.
Сьогодні вступив у силу закон США про ленд-ліз для України. А значить - більше зброї різної та якісної. Україна неодмінно поверне собі всі свої території,
– написав він у твітері.
Нагадаємо, 28 квітня Палата представників Конгресу США проголосувала за ленд-ліз для України. Рішення підтримали 417 голосами, а проти виступили лише 10 людей. 9 травня закон про ленд-ліз підписав президент Джо Байден. Вперше і востаннє такий закон приймали під час Другої світової війни.
Для чого потрібен ленд-ліз
Він надає президенту США розширені повноваження щодо оборонної допомоги Україні. Нам швидко передаватимуть необхідну зброю без зайвої бюрократії – від патронів та танків до літаків і ППО.
Це працює таким чином:
- Україна подає запит,
- Білий дім його розглядає й після схвалення одразу передає в Україну.
Усі фінансові питання та борги вирішуватимуть згодом, вже після постачання озброєння.
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