Настав момент, якого так чекала Україна. Так, сьогодні, 1 жовтня, запрацювала програма ленд-лізу для України.

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Запрацював ленд-ліз для України

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук зауважив, що це означатиме більше зброї для України.

Сьогодні вступив у силу закон США про ленд-ліз для України. А значить - більше зброї різної та якісної. Україна неодмінно поверне собі всі свої території,

– написав він у твітері.

Нагадаємо, 28 квітня Палата представників Конгресу США проголосувала за ленд-ліз для України. Рішення підтримали 417 голосами, а проти виступили лише 10 людей. 9 травня закон про ленд-ліз підписав президент Джо Байден. Вперше і востаннє такий закон приймали під час Другої світової війни.

Для чого потрібен ленд-ліз

Він надає президенту США розширені повноваження щодо оборонної допомоги Україні. Нам швидко передаватимуть необхідну зброю без зайвої бюрократії – від патронів та танків до літаків і ППО.

Це працює таким чином:

Україна подає запит,

Білий дім його розглядає й після схвалення одразу передає в Україну.

Усі фінансові питання та борги вирішуватимуть згодом, вже після постачання озброєння.

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