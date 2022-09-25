Про це 24 каналу сказав військовий експерт Павло Нарожний. Він зауважив, що питання отримання Україною авіації є більше політичним.
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Коли Україна почне отримувати зброю за ленд-лізом
Нарожний вважає, що, коли мовиться про отримання американської зброї в рамках ленд-лізу, то загалом це питання місяців.
Тому що ми будемо замовляти такі штуки, як вантажівки, колісна техніка, броньовані, легкоброньовані джипи. Але ж вони будуть не зі складів відвантажуватися,
– зауважив військовий експерт.
За його словами, це замовлення буде йти виробникам. Щось із нього вони зможуть відвантажити одразу, навіть упродовж декількох днів. Але загалом потрібно запускати виробництво і минуть тижні або місяці до того моменту, як ми побачимо результат.
Нарожний припустив, коли чекати перших постачань зброї за ленд-лізом та авіації: дивіться відео
Скільки Україна чекатиме авіації
Нарожний зазначив, що питання отримання авіації є більше політичним. Тобто – чи дадуть нам узагалі ці літаки.
Крім того, літак сам собою нам не цікавий. Нам цікава повна в'язка, тобто запчастини, техніки, льотчики, які повинні бути підготовлені, боєприпаси,
– сказав він.
Військовий експерт зауважив, що мовиться про величезну інфраструктуру, якої у нас нема. Адже літаку треба проходити профілактику, обслуговування, а в Україні цього зробити неможливо.
Тобто всю інфраструктуру треба купувати,
– наголосив Нарожний.
Він вважає, що деякі зразки озброєння можуть приїхати до України дуже швидко. Але основну хвилю, коли ми відчуємо, що у нас якісно змінилася армія, то це вже питання декількох місяців.
Закон про ленд-ліз для України: що відомо
- 9 травня президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз. Він відкриває для української армії новітнє озброєння, обладнання та технології.
- Ленд-ліз передбачає не лише військову допомогу Україні, але й будь-яку іншу поміч. Голова правління НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко заявив, що наша країна може попросити у США допомогу з постачанням зрідженого природного газу.
- У липні в Білому домі пояснили, що Україна продовжує отримувати безплатну військову допомогу. Щойно вона закінчиться, тоді запрацює ленд-ліз.
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