Про це 24 каналу сказав військовий експерт Павло Нарожний. Він зауважив, що питання отримання Україною авіації є більше політичним.

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Коли Україна почне отримувати зброю за ленд-лізом

Нарожний вважає, що, коли мовиться про отримання американської зброї в рамках ленд-лізу, то загалом це питання місяців.

Тому що ми будемо замовляти такі штуки, як вантажівки, колісна техніка, броньовані, легкоброньовані джипи. Але ж вони будуть не зі складів відвантажуватися,

– зауважив військовий експерт.

За його словами, це замовлення буде йти виробникам. Щось із нього вони зможуть відвантажити одразу, навіть упродовж декількох днів. Але загалом потрібно запускати виробництво і минуть тижні або місяці до того моменту, як ми побачимо результат.

Нарожний припустив, коли чекати перших постачань зброї за ленд-лізом та авіації: дивіться відео

Скільки Україна чекатиме авіації

Нарожний зазначив, що питання отримання авіації є більше політичним. Тобто – чи дадуть нам узагалі ці літаки.

Крім того, літак сам собою нам не цікавий. Нам цікава повна в'язка, тобто запчастини, техніки, льотчики, які повинні бути підготовлені, боєприпаси,

– сказав він.

Військовий експерт зауважив, що мовиться про величезну інфраструктуру, якої у нас нема. Адже літаку треба проходити профілактику, обслуговування, а в Україні цього зробити неможливо.

Тобто всю інфраструктуру треба купувати,

– наголосив Нарожний.

Він вважає, що деякі зразки озброєння можуть приїхати до України дуже швидко. Але основну хвилю, коли ми відчуємо, що у нас якісно змінилася армія, то це вже питання декількох місяців.

До речі! Ленд-ліз запускався США лише один раз – під час Другої світової війни. Підписаний 9 травня Джо Байденом закон про початок ленд-лізу відкриває для української армії новітнє озброєння, обладнання та технології. Як пише Defese Express, головна ідея цього закону – Україна буде отримувати стільки допомоги, скільки потрібно для перемоги, бо наша поразка проти росії – це загроза всьому цивілізованому світу.

Закон про ленд-ліз для України: що відомо

9 травня президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз. Він відкриває для української армії новітнє озброєння, обладнання та технології.

Ленд-ліз передбачає не лише військову допомогу Україні, але й будь-яку іншу поміч. Голова правління НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко заявив, що наша країна може попросити у США допомогу з постачанням зрідженого природного газу.

У липні в Білому домі пояснили, що Україна продовжує отримувати безплатну військову допомогу. Щойно вона закінчиться, тоді запрацює ленд-ліз.

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