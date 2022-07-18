Про це в ефірі загальноукраїнського інформаційного марафону заявив голова правління НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко, передає 24 канал.

Важливо Зараз ленд-ліз на стадії підготовчих процедур, – військовий експерт

Він зізнався, що навіть сам вів перемовини щодо цього. Україна вивчала історію і конкретні випадки, коли ленд-ліз включав не лише зброю.

Питання було в тому, що, крім зброї, міг включати ленд-ліз. Коли ми зустрічалися із виконавчою гілкою влади США, я казав про те, що необхідно Україні. А саме: закуповувати та імпортувати газ, щоб досягти рівня у 19 мільярдів,

– сказав Вітренко.

За словами Вітренка, Конгрес США, Держдеп та Міненерго сприйняли це позитивно.

"Наші американські партнери не сказали "ні". В окремих випадках вони казали "ми щось знайдемо". Загалом ми розглядаємо різні інструменти, за допомогою яких Америка може допомагати Україні з імпортом газу", – додав Вітренко.

Загалом Україна веде перемовини щодо імпорту газу й з іншими країнами.

Що сказали у Білому домі щодо ленд-лізу: головне

У Білому домі пояснили, що наразі програма ленд-лізу для України не діє. Спочатку нам виділяють безкоштовну військову допомогу, і лише, коли вона вичерпає заявлену суму, почне діяти ленд-ліз.

Зараз Україна отримує безпекову допомогу – озброєння, за яке не потрібно буде платити згодом. Така допомога передбачена низкою програм та ініціатив. Сюди входять USAI – Ініціатива сприяння безпеці в Україні, а також програма повноважень президента США.

Для їхньої реалізації Конгрес виділив 40 мільярдів доларів, більше ніж половина з яких буде спрямована на озброєння України.