У Білому домі зауважили, що спочатку нашій державі виділяють безплатну військову допомогу. От щойно вона закінчиться, тоді запрацює ленд-ліз, на який в Україні всі чекають.

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У пріоритеті безпекова допомога

Посадовець з Білого дому підкреслив, що наразі у США в пріоритеті саме безпекова допомога. Мовиться про те озброєння, за яке нашій державі не потрібно буде згодом платити.

Натомість ленд-ліз – інший вид військової допомоги. Згідно з ним, Україна повинна буде повернути гроші за ту техніку, яку нам надали. Поки ж наша держава отримує озброєння, передбачене низкою програм і ініціатив. Наприклад, USAI – Ініціатива сприяння безпеці в Україні – та програмі повноважень президента США.

У Білому домі підкреслили, що зброю Україна отримує саме завдяки програмам, озвученим вище. Для їхнього реалізування використовують гроші, які раніше виділив Конгрес Сполучених Штатів. Мовиться про 40 мільярдів доларів. Понад половина цієї суми буде спрямована саме на озброєння нашої держави.

Варте уваги! Відповідну суму необхідно буде витратити до кінця вересня 2022 року. Саме на цей час припаде завершення фіскального року у Сполучених Штатах.

Ленд-ліз підписали понад 2 місяці тому

Не зайвим буде нагадати, коли саме президент США підписав закон про ленд-ліз. Це сталось 9 травня. І хоч зброї, наданої цією програмою, Україна ще не отримала, нашу державу забезпечують необхідним міжнародні партнери просто так.

Щоденно до України привозять все нове й нове військове оснащення. Крім того, наші захисники та захисниці проходять навчання, щоб ефективніше знищувати ворога. А чого лише варті ракетні установки HIMARS. Ними ЗСУ влучно перетворює на руїни ворожі склади, а також командні пункти. Усе це уже наближає нас до перемоги та звільнення територій від окупації.

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