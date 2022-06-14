Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він зауважив, що в ухваленому документі, який є у вільному доступі на сайті Конгресу, чітко вказано про 2 фіскальних роки – 2022-й та 2023-й.

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Ленд-ліз обов'язково запрацює

Тобто зброя надійде Україні до жовтня. Наразі нам надають допомогу у рамках виділених 40 мільярдів доларів, і частково вона йде на фінансування закупівлі зброї, яку Україна вже отримує. Перший пакет склав 700 мільйонів доларів, а наступний, як оголошував глава Пентагону Ллойд Остін, становитиме не менше ніж 1,5 мільярда доларів.

Програма ленд-лізу, на думку Мусієнка, зараз перебуває на етапі узгодження необхідних питань – як запускати оборонну промисловість, в яких об'ємах готові це зробити, яке фінансування потрібне і як швидко це можна реалізувати.

Я думаю, що це питання деякого часу. Нам би хотілося, щоб це було якомога раніше, але ленд-ліз має запрацювати обов'язково,

– поділився Олександр Мусієнко.

Керівник Центру військово-правових досліджень не вважає, що ленд-ліз блокуватимуть або ж він не працюватиме. Мусієнко припускає, що зараз усе перебуває на стадії підготовчих процедур. Ба більше, деякі події вказують на те, що вже сформовні "паростки" цієї програми на підтримку України в війні проти Росії.

"Президент Байден відвідував в одному зі штатів підприємство, яке виробляє ракети до Javelin. Він закликав наростити виробництво, тому що є велика потреба. І так по кожній програмі", – пояснив Мусієнко.

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Якої зброї зараз потребує Україна

Нагадаємо, радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк оприлюднив конкретний перелік військової техніки та зброї, яка необхідна Україні для перемоги над Росією. Мова йде про тисячі одиниць озброєння, а саме:

1000 гаубиць 155-го калібру,

300 реактивних систем залпового вогню,

500 танків,

2000 одиниць бронетехніки,

1000 дронів.

Насамперед цей список адресований міністрам оборони різних країн, які візьмуть участь у зустрічі "Рамштайн-3" 15 червня у Брюсселі. Там обговорюватимуть питання оборонної підтримки України.